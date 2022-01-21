Українського театрального режисера Євгена Лавренчука, заарештованого в італійському Неаполі за запитом РФ, перевели зі слідчого ізолятора, де він утримувався раніше, під домашній арешт.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися – він у бадьорому настрої, стан здоров’я нормальний… Це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, вашим листам та акціям на підтримку завдяки активності української діаспори, ЗМІ, всіх учасників цієї групи та однодумців”, – повідомила його мати Ірина Лавренчук, наголосивши, що це лише перший крок у боротьбі за звільнення режисера.

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Як повідомлялося, Лавренчука було затримано в Неаполі, через який він транзитом летів з Тель-Авіва до Львова. Він з 17 грудня перебував в італійському СІЗО у зв’язку із запитом РФ про його екстрадицію. Генеральне консульство України у Неаполі надає йому консульську допомогу.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Лавренчука було затримано не на підставі встановлення “червоної карти”, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред’явлення циркулярного повідомлення, поширення якого обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу та неправомірним його використанням як інструмента гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців.

Євген Лавренчук – український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.

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