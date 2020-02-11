Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час візиту до Італії зустрілися з мамою засудженого нацгвардійця Віталія Марківа Оксаною Максимчук та обговорили деталі справи її сина.

Про це 8 лютого повідомила пресслужба МВС.

За словами Авакова, справа гвардійця Марківа перебувала в центрі уваги української делегації.

“Впевнений, що дипломатія та юриспруденція знайдуть шляхи вирішення цього питання, аби наш гвардієць повернувся додому. Ми не залишимо нашого солдата”, — сказав Аваков.

На зустрічі також був присутній помічник президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 7 лютого президент Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Вони, серед іншого, обговорювали питання закриття офісів “ДНР/ЛНР” в Італії та справу нацгвардійця Віталія Марківа.

Справа Марківа

Як інформувала “Новинарня“, попри наявність переконливих доказів у тому, що Віталій Марків ніяк не міг бути причетним до обстрілу, внаслідок якого у травні 2014 року на Донеччині загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі та його російський перекладач Андрій Миронов, суд у місті Павія засудив нацгвардійця до 24 років ув’язнення. Вирок було винесено 12 липня 2019 року.

Також суд постановив притягнути до криміналу нардепа-атовця Богдана Матківського, який командував підрозділом Марківа на Донбасі.

Поліція Італії заарештувала Марківа в аеропорту Болоньї 30 червня 2017 року. За даними ЗМІ, крім українського, він має також громадянство Італії, де країні постійно живе його мати. Туди він полетів у відпустку.

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30-річний Андреа Роккеллі був учасником групи фоторепортерів Cesuralab.

Він загинув 24 травня 2014 року внаслідок мінометного обстрілу в селі Андріївка під Слов’янськом Донецької області разом із напарником-перекладачем, російським правозахисником Андрієм Мироновим.

Обставини події на боці бойовиків “ДНР” описував фотожурналіст Вільям Роглон (Рогелон) з агентства Wostok Press, який теж перебував на місці обстрілу – він виступив свідком на боці обвинувачення.

Офіційна довідка Національної гвардії України підтверджує, що підрозділи оперативного призначення НГУ в період з 20.03 до 04.08.2014 року комплектувалися виключно стрілецькою зброєю: автоматами і кулеметами, а артилерійського озброєння, в тому числі мінометів, в них не було, зокрема і в районі Слов’янська та гори Карачун. Цей факт виключає можливість того, що Марків міг фізично вбити Роккеллі.

За визнанням італійського прокурора, старший сержант НГУ Віталій Марків не вчинив злочину убивства, але він інформував командирів про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті зі, свого боку, контактували з військовослужбовцями ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів.

Генпрокуратура України зверталася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.

Про те, що Україна готова надати італійському суду всі документи у справі Марківа, заявляв також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

17 травня 2019 року глава МВС Аваков зустрівся з Марківим. Він та командувач Нацгвардії Микола Балан дали в суді Павії свідчення на захист Віталія.

Апеляційна скарга Віталія Марківа

Тепер очікується розгляд апеляційної скарги Віталія Марківа.

Як наголошують учасники міжнародної акції “Free Markiv”, вся “справа Марківа” побудована на російському наративі подій в Україні: “націоналісти, які прийшли до влади внаслідок перевороту”, “безжалісні карателі з добровольчих батальйонів, що вбивають цивільних”, “повстанці Донбасу, які шанують журналістів” тощо.

17 січня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій просить президента і парламент Італії забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа.