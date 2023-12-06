З 15 по 17 грудня у Римі пройдуть Дні українського кіно

З 15 по 17 грудня 2023 року в Casa del Cinema відбудуться “Дні українського кіно в Римі”,

Протягом трьох днів глядачі у Римі матимуть змогу побачити важливі стрічки останніх років: художні, анімаційні та документальні. Будуть показані фільми про російську війну в Україні, історичні драми та романтичні комедії.

Усі фільми демонструватимуться в українському дубляжі з італійськими або англійськими субтитрами.

Покази відбудуться у Будинку кіно (що у парку Вілла Боргезе) за адресою Largo Marcello Mastroianni, 1, 00197 Rome

ВХІД ВІЛЬНИЙ ДО ВИЧЕРПАННЯ МІСЦЬ

ПРОГРАМА ДНІВ УКРАЇНСЬКОГО КІНО В РИМІ

15 ГРУДНЯ

21:00 БОЖЕВІЛЬНІ (“ДІАГНОЗ: ІНАКОМИСЛЕННЯ”)

Жанр: драма

Режисер: Денис Тарасов

Хронометраж: 119″

2023, Україна, Україна, 16+

Українська історична драма, яка отримала спеціальний приз у конкурсній програмі Варшавського міжнародного кінофестивалю.

Режисер стрічки Денис Тарасов особисто представить фільм глядачам. Наприкінці показу глядачі зможуть поставити режисерові свої запитання.

Головний герой Андрій Довженко дізнається страшну правду, яку роками приховували в СРСР: більшість звинувачених в “антирадянській агітації” відправляли не до в’язниці, а до спеціальних психіатричних лікарень з діагнозом “повільно прогресуюча шизофренія”.

Андрій потрапляє у справжнє пекло репресивної психіатрії і опиняється перед складним вибором: співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї або розкрити правду про дисидентів, закатованих у таких психіатричних лікарнях.

16 ГРУДНЯ

15:00 “МАВКА: ЛІСОВА ПІСНЯ

За мотивами п’єси Лесі Українки “Лісова пісня”

Жанр: анімація

Режисер: О. Маламуж, О. Рубан, Є. Єрмак

Тривалість: 99″

2022, Україна, 3+,

Душа лісу Мавка, закохавшись у людину, талановитого молодого музиканта Лукаша, постає перед неможливим вибором між коханням та обов’язком бути берегинею Серця Лісу.

Це історія про магічну силу кохання. Тієї любові, яка дозволяє людській природі віднайти свою внутрішню магію і розкриває здібності та якості, що дають можливість людині вийти за межі можливого і протистояти людському злу і пороку.

17:00 “МИРНИЙ – 21”

Жанр: військова драма

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

Хронометраж: 117″

2023, Україна, Україна, 16+

Історія про довіру та її відсутність на тлі подій на сході України на початку 2014 року.

Головна тема розкривається через призму Луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагалися змусити зрадити свою країну.

19:00 ДОВБУШ

Жанр: історична драма

Режисер: О. Санін

Хронометраж: 124″

2023 р., Україна, 16+

На початку 18 століття іноземне панування означало для гуцулів Карпат темні часи.

Два брати Довбуші стали опришками, гірськими злодіями. Але потім брати стали ворогами: один дбав лише про гроші, інший, Олекса, боровся за свій народ. Карпатами прокотилася хвиля повстань.

Аристократія, маючи військову міць, намагається вбити Довбуша і зруйнувати його легенду, але він перехитрив їх. Відчайдушні шляхтичі розробляють підступний план і атакують ахіллесову п’яту непереможного злодія: його кохання до коханої з дитинства Марічки.

Хто стане вбивцею, щоб напасти на опришка, чия незмірна сила і відвага надихнули на створення народних казок? Чи вдасться підступному плану шляхтичів знищити героя до того, як він зможе привести свій народ до свободи?

21:30 СУСІДКА

Жанр: романтична комедія

Режисер: Н. Пасеницька

Хронометраж: 90″

2022, Україна, Україна, 16+

Петро, закоренілий холостяк, посперечався з найкращим другом Олегом на порше, що зможе місяць прожити під одним дахом з жінкою. Так у його квартирі з’являється Вероніка, елегантна вчителька музики, молодша сестра Олега, яку Петро знає з дитинства. Вона йде від чоловіка-тирана і проводить наступний місяць у пошуках роботи та нового житла. Але несподіванкою для Петра стає поява в його будинку дітей Вероніки, другокласників, які перевертають життя мачо з ніг на голову.

17 ГРУДНЯ

15:00 КРАЙ ГЕРОЇВ

Жанр: документальний

Режисер: А. Лерманн

Тривалість: 80″

2022, Україна, 16+, Україна

Кінематографічна реконструкція п’яти реальних історій про подвиги мешканців Київщини під час російської окупації. Розповідь про тих, хто героїчно врятував десятки тисяч українських життів.

16:30 ЧОМУ МИ? (WHY US?)

Жанр: документальний

Режисер: Марія Шпрингіс

Хронометраж: 70″

2023, Україна, Україна, 14+

Документальний фільм має на меті пролити світло на глибокий вплив війни на українських дітей у соціальному, політичному та економічному плані.

Чому війна призвела до масових поранень, переміщення та викрадень маленьких українців. У фільмі діти, які пережили окупацію, особисто розповідають свої історії.

Зокрема, через інтерв’ю з молодими українцями фільм демонструє глибокі наслідки переміщення та важкі травми дітей, які були насильно вивезені в Росію і зрештою змогли повернутися додому. Діти – наше майбутнє, тому ми повинні говорити про них!

18:00 ПЕРЕДЧУТТЯ

Жанр: драма

Режисер: В. Криштофович

Хронометраж: 90″

2020, Україна, Литва, Словаччина 14+

Повільне життя маленького прибережного містечка N несподівано порушується місцевим скандалом, пов’язаним із чоловіком, який нещодавно помер. Лише його дружина та друг знають, де він похований, і відмовляються розповідати про це комусь іншому, ймовірно, згідно з його останньою волею. Кожен з героїв шукає відповіді на власні питання, але вони шукають ззовні, запитуючи суспільство і один одного, тому їхні зусилля марні. Щось має статися.

20:00 УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Жанр: комедія

Режисер: А. Непиталюк

Хронометраж: 95″

2023, Україна, 16+

Україна. Шкільна вчителька, намагаючись врятувати свою сім’ю від розпаду та боргів, переконує чоловіка та дітей записатися на “Уроки толерантності” – урядову програму з європейської інтеграції. Сім’я користується вигідними пільговими умовами і записується на програму. За умовами програми, гомосексуальний чоловік живе в їхній квартирі, і кожен член сім’ї зустрічає його по-своєму….

Довідково

Мета заходу: продемонструвати, що, всепереч війні, у найскладніші часи в історії України, національна кіноіндустрія не лише вистояла, а й зуміла розвинутися та випускати нові фільми, які гідно представляють Україну на міжнародній арені

Захід організований Державним агентством України з питань кіно та Посольством України в Італійській Республіці за підтримки Міністерства закордонних справ України.

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