Карантинні правила перегляду матчу Україна-Англія у Римі у Футбольному селищі і на стадіоні

Карантинні правила для спільного перегляду матчу Україна-Англія у Римі, для Футбольного селища та для стадіону.
ПРАВИЛА ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ НА СТАДІОНІ:
Квитки іменні і дійсні лише за наявності паспорта, чи посвідчення особи (для усіх, старших 6 років).
Особисті дані квитка можна змінювати лише до 21.00 години 1 липня за європейським часом.
Усі вболівальники повинні мати захисну маску.
Приїжджим з-за кордону обов’язково мати:
тест на коронавірус (ПЛР, чи експрес, зроблені за 24 годин до початку матчу, у паперовому чи електронному форматі, англійською, чи італійською мовою.
Жителі в Італії повинні мати:
італійський сертифікат про вакцинацію,
або довідку про одужання від коронавірусу, протягом останніх 6 місяців.
або тест на коронавірус (ПЛР, чи експрес, зробленого за 24 годин до початку матчу, у паперовому чи електронному форматі, англійською, чи італійською мовою.
За відсутності цих документів вам відмовлять у вході на стадіон.
ПРАВИЛА ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ У ФУТБОЛЬНОМУ СЕЛИЩІ:
Для входу у фан-зону Футбольного селища на Piazza del Popolo потрібно мати безплатний бронювання.
Без бронювання можна стояти за межами фан-зони. У цьому випадку видимість екрану також відмінна.
Жодного документу що стосується коронавірусу не потрібно.
Маску слід мати із собою, проте одягати лише у випадку тісного контакті сторонніми (наприклад, заходячи у бар).
На вході у фан-зону вам перевірять температуру тіла.
В обох випадках, приносить із собою українську та футбольну символіку.