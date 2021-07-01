Карантинні правила перегляду матчу Україна-Англія у Римі у Футбольному селищі і на стадіоні

Карантинні правила для спільного перегляду матчу Україна-Англія у Римі, для Футбольного селища та для стадіону.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ НА СТАДІОНІ:

Квитки іменні і дійсні лише за наявності паспорта, чи посвідчення особи (для усіх, старших 6 років).

Особисті дані квитка можна змінювати лише до 21.00 години 1 липня за європейським часом.

Усі вболівальники повинні мати захисну маску.

Приїжджим з-за кордону обов’язково мати:

тест на коронавірус (ПЛР, чи експрес, зроблені за 24 годин до початку матчу, у паперовому чи електронному форматі, англійською, чи італійською мовою.

Жителі в Італії повинні мати:

італійський сертифікат про вакцинацію,

або довідку про одужання від коронавірусу, протягом останніх 6 місяців.

або тест на коронавірус (ПЛР, чи експрес, зробленого за 24 годин до початку матчу, у паперовому чи електронному форматі, англійською, чи італійською мовою.

За відсутності цих документів вам відмовлять у вході на стадіон.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ У ФУТБОЛЬНОМУ СЕЛИЩІ:

Для входу у фан-зону Футбольного селища на Piazza del Popolo потрібно мати безплатний бронювання.

Без бронювання можна стояти за межами фан-зони. У цьому випадку видимість екрану також відмінна.

Жодного документу що стосується коронавірусу не потрібно.

Маску слід мати із собою, проте одягати лише у випадку тісного контакті сторонніми (наприклад, заходячи у бар).

На вході у фан-зону вам перевірять температуру тіла.

В обох випадках, приносить із собою українську та футбольну символіку.