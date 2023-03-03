Кіномитці до 30 квітня можуть подати заявку на участь у фестивалі кіно мовами національних меншин «Babel Film Festival», що відбудеться у жовтні 2023 року на Сардинії.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Конкурсна програма фестивалю включає основний і додатковий розділи. До участі у конкурсі можуть бути представлені кінематографічні твори, діалоги та тексти яких повністю або частково написані мовою нацменшини”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова меншини має бути присутня не менш ніж у 50% діалогів і текстів фільму для участі в офіційному розділі конкурсу, до додаткового розділу можуть бути подані кінотвори, де мова меншин використовується у менш ніж половині діалогів.

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Зареєструватися для участі у кінофестивалі можна через онлайн-платформу. Офіційний термін подачі заявок – 30 квітня 2023 року.

Восьмий Міжнародний кінофестиваль «Babel Film Festival» проходитиме 2 – 7 жовтня 2023 року в місті Кальярі на о. Сардинія. Участь у заході безкоштовна. Загалом буде вручено 12 нагород.

Як повідомляв Укрінформ, українські фільми “Це побачення” та “Прокидаючись у тиші” отримали нагороди на Берлінському кінофестивалі, що відбувся із 16 по 26 лютого.

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