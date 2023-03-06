Марафонець Микола Таран збиратиме кошти на протези захисникам на Rome The Marathon

Микола Таран репрезентуватиме Україну на Римському марафоні Rome The Marathon 2023. Свій забіг він присвятив захисникам України.

Зокрема, він буде збирати кошти для благодійного фонду dobro.ua на протези для проекту “Незламні”.

Микола Таран бігун-ультрамарафонець, рекордсмен України з ультрамарафонського бігу, автор бігових текстів, призер на екстремальних змаганнях (Spartan Race Ultra). Ось його історія.

Я б хотів розпочати свою благодійну історію, з того що півроку назад, на крайньому своєму тренуванню я пробіг 30 км і згадав що за два буде відбуватися славнозвісний ультрамарафон 250 км в Ісландії.

Так, як в мене не було можливості щоб туди потрапити і репрезентувати Україну я вирішив: буду бігти його в Україні і поєднаю із благодійністю.

Моя знайома, на той період допомагала окремому 58 зенітно-ракетному батальйону “Схід” і я її написав, щоб написала номер банківських карток на які потрібно перекидати гроші, від тих хто буде підтримувати.

В неділю все розповсюдив по соціальних мережах, а в понеділок зранку в 06:00 я стартував із свого села Небилова. Бігав по своїй місцевості в різноманітну погоду вдень і вночі. Взагальному фізичний стан був добрий, але морально я був вимучений дуже. Та попри все вдалося зібрати 15 тис.грн і 250 євро.

Відпочивши тиждень після пробігу я вирішив що буду продавати свої бігові тренування на онлайн-аукціонах. Мені вдалося продати два тренування людям із Львова і Києва.

Наступним етапом було: я вирішив бігати для когось конкретного і щоб люди бачили куди йдуть гроші. Тому я обрав для себе благодійний фонд Dobro.UA . Від них я вирішив збирати гроші для “Незламні” для захисників які втратили кінцівки. Для них я збираю 100 000 тис.грн бігаючи раніше в Україні, а зараз бігаю в Європі.

Щодо Європи я вирішив зробити таку благодійну традицію – в кожному новому місті я буду бігати 50 км. Так, мені вдалося пробігти менше за місяць 50 км в: Кракові, Берліні, Валенсії та Барселоні.

В Барселоні мені вдалося навіть пробігти офіційні 21 км. Близько 21 тис. учасників брали участь. Я пробіг досить не погано. Із плюсів нове місто, нова локація. З мінусів – настільки було багато людей, що важко було когось перебігти, тому результат був не той що планував. А от, прокинувшись зранку в понеділок, я одягнувся і вибіг в місто. Було жарко, але вдалося пробігти 50 км після офіційних 21 км.

В кожному місті я бігав із прапором України щоб європейці і всі решта бачили що я не просто так бігаю а привертаю увагу, що ми допомагаємо кожен на своєму фронті.

А зараз в мене випали можливість бути учасником славнозвісного марафону в Римі Rome The Marathon 2023.

А в цьому доречі мені допомогла дівчинка, яка живе в Пармі. Вона дуже підтримую Україну. І ось, вона вирішила написати організаторам що я хотів би репрезентувати Україну і збирати гроші на протези.

Організатори відписали що моя ініціатива цікава, і вони дають безплатну реєстрацію (в загальному реєстрацію коштує 99 євро). А наступною несподіванкою стало те, що моя знайома вирішила подарувати безплатне місце проживання на час марафону.

Також багато українців відгукнуся про допомогу в проживанні. Я також зможу пожити в українки, яка навіть обіцяла мене привезти з аеропорту. І я зрозумів, що роблячи щось хороше, в будь-якому знайдуться добрі люди.

І отже, зовсім скоро вилітаю на марафон в Рим, щоб зібрати гроші на протези для захисників. Мета остаточна 100 000тис.грн. Вдалося зібрати уже 11255 грн. Надіюся зберу більше. Ось моя сторінка де можна відправити грошову допомогу . Тут все прозоро і відкрито. Кожен може написати навіть своє побажання, і дякую всім хто відправляє гроші.

Nick Taran

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