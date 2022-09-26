Марина Соріна – харківчанка балатувалася у Парламент Італії



На виборах в італійський Парламент від партії “Più Europa con Emma Bonino”, вперше в історії імміграції, балатувалася Марина Соріна, політикиня із України

БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС

Марина Соріна, народилася в Харкові, живе в Італії з 1995 року. З відзнакою закінчила факультет іноземних мов Університету Верони та докторат з порівняльного літературознавства. Викладала в університетах Генуї та Палермо.

З 2014 року є членом правління «Malve di Ukraine» APS, асоціації, яка об’єднує українську громаду у Вероні.

Активно займається проєктами гуманітарної допомоги Україні та підтримку української діаспори. Зокрема – організацією маніфестацій та культурних заходів в Італії, перекладом документів, створення бібліотеки українською мовою тощо.

Зараз працює гідом у місті Верона.

Є автором двох книжок художньої та кількох оповідань, опублікованих у збірці письменників-мігрантів.

Політична діяльність Марини Соріної почалася із 2014 року, під час Майдану та початку інвазії України із боку РФ у Криму та на Донбасі.

Її активність помітили та оцінили у партії “Più Europa” (Більше Європи) та запросили балотуватися на муніципальних виборах у міську раду Верони, що проходили у червні цього року, а тепер – на вибори у Парламент.

ЧОМУ «БІЛЬШЕ ЄВРОПИ»

Партія Più Europa con Emma Bonino є близькою для Марини Соріної, завдяки її лідеру – Еммі Боніно та ліберально-демократичному спрямуванню. Та, передусім, тому ця політична сила уважна до інтересів України. «Più Europa виступає за постачання зброї в Україну без будь-яких обмежень і умов» – наголошує політикиня.

«Мені подобається їхня послідовність і те, що вони не шукають голосів за будь-яку ціну. Più Europa зосереджується на своїх головних темах: громадянські права, зелена економіка, європеїзм і атлантизм» – пояснює вона.

ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ

«Війна, ще із 2014 року була болючим, але неодмінним процесом остаточного відходу з-під російського впливу – вважає Марина – агресивна стратегія наших сусідів не залишила українцям іншого шансу: треба було захищатися. І чим сильніша агресія, тим більш консолідованим і рішучим стає українське суспільство».

«Я засуджую війну, страждаю від завданих нею руйнувань і незворотних збитків суспільству, інфраструктурі, економіці та демографії країни. Але я також бачу величезне покращення свідомості українців, їх формування як політичної нації».

Маріанна Сороневич

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