Марків відповів, чи повернеться колись в Італію

Нацгвардієць Віталій Марків 4 листопада нарешті повернувся в Україну.
В італійській в’язниці воїн перебував з 2017 року.
Однак наразі Марків не виключає варіанту, що одного разу таки відвідає Італію ще раз.
Військовий вдячний Італії за відчуття “європейськості” та можливість пожити у демократичній країні. Можливо, колись він ще туди повернеться.
Про це Марків заявив в інтерв’ю “Радіо Свободі“.
Готувався до найгіршого, але сталося диво, – Марків про своє звільнення. “Думаю, так. А чому ні? Звісно, я спочатку запитаюся, чи дійсно на мене не відкрили ще одну видуману справу” – наголосив Марків.
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Що ще Марків сказав про Італію
Він не тримає зла на італійський народ, адже люди не причетні до вироку суду.
Італія – країна, якій Марків вдячний за освіту та дах над головою.
Без допомоги української діаспори в Італії звільнення було б неможливим.
Справа Марківа: деталі
Віталія Марківа затримали під час його візиту до Італії у 2017 році.
Нацгвардійця звинуватили у вбивстві італійського кореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача під час війни на Донбасі у 2014 році.
Марків справді воював на Донбасі, однак до вбивства італійських медійників не причетний.
Жодних прямих доказів вини Марківа не було, однак у липні 2019 року українця засудили до 24 років ув’язнення.
3 листопада 2020 року суд у Мілані виправдав Марківа Суд в Італії виправдав та звільнив українця Віталія Марківа . Воїна відпустили на волю.
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