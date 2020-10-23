Маркіян Юринець, після життя в Італії та навчання у відомому на увесь світ Болонському Університеті, балотується на місцевих виборах 2020 від Української Галицької Партії у Львові і по Сихівському району.

КАР’ЄРА, ПОБУДОВАНА НА ОСВІТІ

Маркіян до тринадцяти років вчився у Львові, а потім переїхав до мами в Італію, котра вже кілька років була на заробітках.

В Італії він закінчив Інститут економічної справи у місті Модена, за спеціальністю “Економіст Бухгалтер”, а далі – (завдяки дидактичним успіхам) поступив на безкоштовне навчання у відомому на увесь світ Болонському Університеті, із спеціалізацією “Міжособова комунікація”.

Усе змінилося, коли в Україні почався Майдан.

ЗДОБУТИ УКРАЇНУ НАШОЇ МРІЇ

«Пам’ятаю, час, коли відкрив українські сайти, а вся стрічка – у крові» – згадує Маркіян події 2004 року. – Я не міг повірити, що таке робиться у моїй країні. В мені щось зламалося. Я відмовився від більшості замовлень від російських компаній, з якими співпрацював. Та й залишатися в Італії теж не зміг і повернувся додому».

У певний момент Маркіян усвідомив: якщо хочеш змін у країні, кожному із нас треба брати активну участь у політиці. Адже вона – віддзеркалення нашого суспільства. «Недостатньо жити в своєму маленькому замкненому світі, слід добиватися спільного добра».

На виборах 2020 він іде шостим номером від Української Галицької Партії у Львові і другим номером по Сихівському району.

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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НА СЛУЖБІ УКРАЇНИ

В Україні, юнак застосовує європейську освіту та практичні знання, набуті в Італії.

Разом із колегою-італійцем, він створив найбільший коворкінг-центр в Західній Україні та став засновником численних IT-проектів.

Маркіян знайшов однодумців в «Українській Галицькій Партії», бо це – нова партія, мультилідерського типу. Уній немає єдиного лідера, чи олігарха, який закидає гроші у проект, а потім просить за це голоси для захисту власних інтересів.

Учасниками партіє є активні, сформовані та незаплямовані жителі міста Львова.

«Нам близькі засади християнської демократії, які ставлять людину у центр суспільних процесів».

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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

У європейських країнах інформацію про кожного політика можна знайти у пошуковій системі. Це допомагає виборцям голосувати свідомо.

Проектом, яким він найбільше пишається – є сайт – declaration.com.ua. на який щодня заходять 40 тисяч людей, щоб шукати інформацію про публічних осіб.

Крім того, він був дотичним до “Канцелярської сотні” – волонтерської організації, яка аналізував та публікувала декларації про доходи представників влади, сприяючи розвитку прозорого демократичного суспільства.

«Висвітлювати правду про кандидатів – важливо. Політик може купити 20 білбордів, на яких напише про свою чесність. Але якщо цього не підтверджує декларація його майна, політик втрачає довіру виборців» – наголошує Маркіян Юринець.

Ще були проекти “Гарна хата”(реєстр публічних людей, які мають елітну нерухомість), “Посіпаки”(реєстр даних народних депутатів всіх скликань та їх помічників), “Посіпаки-2” (регіональні і місцеві помічники депутатів).

«Я прожив в Італії близько 11 років і навіть зараз багато чого мене пов’язує з цією країною. Завдяки отриманому досвіду, я зрозумів, що для досягнення спільного добра у місті, чи країні, потрібна добра команда однодумців, освіта, та бажання соціальної справедливості. – заявляє Юринець.

®Маріанна Сороневич

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