Маркіян Юринець, після життя в Італії та навчання у відомому на увесь світ Болонському Університеті, балотується на місцевих виборах 2020 від Української Галицької Партії у Львові і по Сихівському району.
КАР’ЄРА, ПОБУДОВАНА НА ОСВІТІ
Маркіян до тринадцяти років вчився у Львові, а потім переїхав до мами в Італію, котра вже кілька років була на заробітках.
В Італії він закінчив Інститут економічної справи у місті Модена, за спеціальністю “Економіст Бухгалтер”, а далі – (завдяки дидактичним успіхам) поступив на безкоштовне навчання у відомому на увесь світ Болонському Університеті, із спеціалізацією “Міжособова комунікація”.
Усе змінилося, коли в Україні почався Майдан.
ЗДОБУТИ УКРАЇНУ НАШОЇ МРІЇ
«Пам’ятаю, час, коли відкрив українські сайти, а вся стрічка – у крові» – згадує Маркіян події 2004 року. – Я не міг повірити, що таке робиться у моїй країні. В мені щось зламалося. Я відмовився від більшості замовлень від російських компаній, з якими співпрацював. Та й залишатися в Італії теж не зміг і повернувся додому».
У певний момент Маркіян усвідомив: якщо хочеш змін у країні, кожному із нас треба брати активну участь у політиці. Адже вона – віддзеркалення нашого суспільства. «Недостатньо жити в своєму маленькому замкненому світі, слід добиватися спільного добра».
На виборах 2020 він іде шостим номером від Української Галицької Партії у Львові і другим номером по Сихівському району.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НА СЛУЖБІ УКРАЇНИ
В Україні, юнак застосовує європейську освіту та практичні знання, набуті в Італії.
Разом із колегою-італійцем, він створив найбільший коворкінг-центр в Західній Україні та став засновником численних IT-проектів.
Маркіян знайшов однодумців в «Українській Галицькій Партії», бо це – нова партія, мультилідерського типу. Уній немає єдиного лідера, чи олігарха, який закидає гроші у проект, а потім просить за це голоси для захисту власних інтересів.
Учасниками партіє є активні, сформовані та незаплямовані жителі міста Львова.
«Нам близькі засади християнської демократії, які ставлять людину у центр суспільних процесів».
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
У європейських країнах інформацію про кожного політика можна знайти у пошуковій системі. Це допомагає виборцям голосувати свідомо.
Проектом, яким він найбільше пишається – є сайт – declaration.com.ua. на який щодня заходять 40 тисяч людей, щоб шукати інформацію про публічних осіб.
Крім того, він був дотичним до “Канцелярської сотні” – волонтерської організації, яка аналізував та публікувала декларації про доходи представників влади, сприяючи розвитку прозорого демократичного суспільства.
«Висвітлювати правду про кандидатів – важливо. Політик може купити 20 білбордів, на яких напише про свою чесність. Але якщо цього не підтверджує декларація його майна, політик втрачає довіру виборців» – наголошує Маркіян Юринець.
Ще були проекти “Гарна хата”(реєстр публічних людей, які мають елітну нерухомість), “Посіпаки”(реєстр даних народних депутатів всіх скликань та їх помічників), “Посіпаки-2” (регіональні і місцеві помічники депутатів).
«Я прожив в Італії близько 11 років і навіть зараз багато чого мене пов’язує з цією країною. Завдяки отриманому досвіду, я зрозумів, що для досягнення спільного добра у місті, чи країні, потрібна добра команда однодумців, освіта, та бажання соціальної справедливості. – заявляє Юринець.
®Маріанна Сороневич
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