Михайло Вовчик. Крізь терни імміграції, аж до зірок

Українська діаспора в світі є невидимим рушієм української економіки та одним із факторів які створюють імідж України в світі.

Одним із успішних представників українців, які жили за кордоном, будуючи успішну кар’єру, а пізніше повернулися в Україну щоб втілити тут свої європейські знання, є молодий підприємець, і віднедавна політик, – Михайло Вовчик.

Він балотується на посаду мера міста Турки на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня 2020 року.

Імміграція, із Україною у серці

Михайло вовчик народився у Турці, що на Львівщині, проте у підлітковому віці переїхав із сім’єю в Італію. Там він отримав європейську освіту та професійний досвід.

Україна завжди залишалася у серці юнака. Свідченням цього є те, що темою свого шкільного випускного іспиту він обрав «Помаранчеву революцію, як безкровно диво-революцію».

Керований патріотичними почуттями, він не набув італійське громадянство, бо завжди бачив своє майбутнє тільки в Україні.

Основа бізнесу – нові технології

Еміграція – це постійна боротьба із подвійними труднощами за місце в новому суспільстві. Михайло успішно подолав ці перешкоди.

Міленіал, вже у 19 років він мав свій успішний бізнес у сфері IT, пов’язаний із ремонтом і реалізацією комп’ютерів, а пізніше – бізнесом логістики із задіянням нових технологій.

Вовчик став засновником та адміністратором ряду компаній в Україні та Італії у сфері комерції і послуг.

У 2019 році став радником Торгово-промислової Палати Італії в Україні.

У 2020 році – генеральним директором української компанії ТОВ у сфері нерухомості «Унікондіо Україна». У цьому ж році заступив на посаду директора логістичної кампанії «UPost Ltd».

Успішну кар’єру він побудував винятково власними зусиллями. Михайло зробив себе сам.

Пріоритет – пропаганда української культури

Його діяльність була пов’язана із громадською, культурно-просвітницькою діяльністю та пропагандою української культури в Італії.

Зокрема, він організовував концерти відомих українських виконавців, видавав журнал для української діаспори «Аfisha.it».

Був причетний до розробки української соціальної мережі «єСвоє» – віртуальної вітрини товарів та послуг українських комерційних організацій.

Європейський досвід на користь рідної землі

Михайло переїхав до Києва і почав жити на дві країни.

У 2018 році він стажувався у Верховній Раді України за програмою «Політика та ЗМІ – очима молоді» Світового конгресу українських молодіжних організацій і Міністерства молоді та спорту України.

Багато політичного досвіду він отримав ставши амбасадором України в Італії в рамках діяльності міжнародної громадської організації «Global Ukraine».

Аби сприяти лобіюванню інтересів українців в Італії, у 2019 році заснував та очолив Українське Лоббі та Бізнес-Клуб в Римі.

Турка – європейське місто

Свою європейську освіту і досвід Михайло Вовчик хоче застосувати на користь рідного міста Турка.

Самоідентифікація та зв’язок із Батьківщиною, спонукали успішного підприємця балотуватися на посаду мера на місцевих виборах, що пройдуть в Україні 25 жовтня 2020 року.

За кордоном, він вибудував кар’єру крок за кроком, власними зусиллями і інтелектом. А тепер вірить, що ефективне управління містом на посаді мера, дозволить зробити його по-справжньому європейським.

Маріанна Сороневич

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