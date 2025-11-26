«Молитва за Україну» в серці Рима: глибоко зворушлива виставка українського мистецтвa

Відвідайте глибоко зворушливу мистецьку виставку «Молитва за Україну», яка триває просто у серці Риму — в величній Базиліці Сант-Андреа делла Валле.

Це не просто картини — це жива мова, у якій 23 митці з 12 регіонів України через кольори та форми розповідають про віру, біль, стійкість і надію.

Ідея виставки належить народному художнику Володимиру Козюку, а куратором проєкту став Юрій Котик. У центрі експозиції — образ Української Мадонни, що символізує материнську любов, силу духу та молитву українського народу у час війни. Через цей символ автори говорять не лише про страждання — руйнування міст, втрати, смерть, — а й про незламну надію на відродження та перемогу, на мир і свободу.

Мистецтво, народжене з правди та пам’яті

«Молитва за Україну» — це частина течії «Мистецтво через усвідомлення», яка ставить перед собою завдання показати європейській публіці справжній досвід українців під час війни. Тут немає прикрас і пафосу — лише чесне мистецтво, що спирається на традицію, пам’ять і духовну основу нашого народу.

Відкриття виставки в Римі стало потужним жестом солідарності. Подію 20 листопада організувало Посольство України при Святому Престолі, а серед почесних гостей були:

– Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу Президента України;

– Кардинал П’єтро Паролін, Державний секретар Святого Престолу.

Їхня присутність підкреслила важливість українського мистецтва як голосу правди у світі, що прагне розуміння та миру.

Кожна картина — це молитва і свідчення

У полотнах художників відчувається все: біль матерів, що втратили дітей, молитви солдатів на передовій, тиша зруйнованих міст, світло, яке проростає крізь темряву. Але разом із болем — віра.

Віра в те, що свобода переможе.

Віра, що молитва мільйонів українців буде почута.

Ця виставка — місце, де мистецтво стає свідком історії.

Де і коли відвідати виставку «Молитва за Україну» в Римі

Локація: Базиліка Сант-Андреа делла Валле, Corso Vittorio Emanuele II, Рим

Триває до: середини грудня

Не втратьте можливість побачити, відчути й замислитися.

Ця виставка не просто надихає — вона викликає глибокий духовний резонанс і відкриває двері до розуміння української душі через мистецтво.