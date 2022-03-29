На міжнародному кінофестивалі Bifest – Bari International Film Festival, що проходить в італійському місті Барі, нагородили усіх українських кінематографістів, серед них – режисер Дарія Онищенко, яка отримала Приз імені Федеріко Фелліні.

“Це приз для всієї нашої кіноспільноти: для всіх, хто всі ці роки нашої Незалежності створював і створює українське кіно! Цей приз для кожного члена знімальної групи: для хлопців з кейтерінгу так само як і для механіків камери, для реквізиторів і гримерів, так само як для операторів, акторів, продюсерів, режисерів, звуковиків: для всіх: бо зараз ми всі разом боримся за нашу свободу і за нашу країну!” – написала Дарія Онищенко.

“Цим призом нагороджувались дуже відомі зірки кіно, серед них і мій улюблений режисер Бернардо Бертолуччі. Те, що цього року приз був переданий всім українським кінодіячам було узгоджено особисто з спадкоємцями Федеріко Фелліні”. – Продовжила мисткиня.

“Я подякувала Італії за підтримку і сказала, як сильно я зараз пишаюсь своїми друзями-кіношніками, і тими що на лінії фронту, і тими, що в тилу: бо ми єдні у нашій спільній боротьбі з російською армією і з Путінським режимом, ми єдні у наших мріях, у нашій уяві про нашу незалежну і демократичну країну! І встигла закликати Італію до введення більш жорстоких санцій та повного ембарго усіх російських продуктів! Попросила не пригрівати тут під італійським сонцем тих, хто вбиває наших дітей і жінок, бомбордує наші мирні міста! Слава Україні, любі мої кінематографісти!!! Пишаюсь вами безмежно! Люблю всіх вас! Разом до перемоги!

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