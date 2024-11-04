Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький під час свого візиту до Неаполя зустрівся з представниками Конгресу українців в Італії. Це важлива подія, яка підкреслює тісні зв’язки між Україною та українською діаспорою в Італії.

Зміст зустрічі

Як повідомляє Укрінформ, на зустрічі також були присутні посол України в Італії Ярослав Мельник і генеральний консул Максим Коваленко. Президентка Конгресу українців в Італії Лара Левчун ознайомила міністра з ініціативами щодо організації конференції з відновлення України, яку Італія прийматиме у 2025 році.

Левчун наголосила на важливості розробки чітких алгоритмів для інтеграції українців в італійське суспільство, що є особливо актуальним у контексті сучасних викликів.

Співпраця з діаспорою

Під час зустрічі було акцентовано на необхідності співпраці між представниками державних інституцій та діаспорними осередками. Така співпраця допоможе не лише в успішній інтеграції українців в Італії, але й у реалізації спільних культурних та соціальних ініціатив.

Важливість української освіти в Італії

Нагадаємо, що в Римі нещодавно розпочався 20-й навчальний рік в українській школі «Престиж». Цей заклад став важливим центром для української громади, де 150 учнів навчаються та пізнають українські традиції та культуру. Святкування 20-річчя школи підтверджує значення української освіти в діаспорі та її внесок у збереження культурної ідентичності.

Висновок

Зустріч міністра Точицького з представниками Конгресу українців в Італії стала ще одним кроком у напрямку зміцнення зв’язків між Україною та її діаспорою. Співпраця в освітніх та культурних ініціативах допоможе підтримати українців за кордоном та сприяти їхній інтеграції в суспільство.

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