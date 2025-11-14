Мішель Азанавічус презентував у Флоренції книгу «Українські щоденники» — портрет війни через очі режисера

Оскароносний французький режисер Мішель Азанавічус (Michel Hazanavicius), відомий своїм фільмом The Artist, 30 жовтня 2025 року презентував у Флоренції свою нову книгу — «Carnets d’Ukraine» («Українські щоденники»). Подія відбулася в залі Sala Giordano, у Palazzo Medici Riccardi.

Що таке «Українські щоденники»

Книга — це емоційний щоденник, поєднаний із малюнками, в якому Азанавічус документує свої враження від поїздки до України у 2023 році.

У ній — реальні історії українських військових та цивільних, з якими режисер зустрівся під час свого перебування на передовій.

Автор сам створив ескізи, замальовки та короткі нотатки, щоб передати біль, надію, людяність і силу людей, які опинилися в епіцентрі конфлікту.

Азанавічус свідомо обрав формат щоденника, аби не порушувати довіру героїв: він не хотів «включати камеру» в їхнє життя, а радше бути спостерігачем, ніж режисером постановки.

Благодійний меседж та підтримка України

Весь прибуток від продажу книги «Carnets d’Ukraine» спрямовується на підтримку України через платформу UNITED24.

За даними джерел, на кінець квітня 2025 року продано вже близько 9 000 примірників.

Режисер — давній прихильник і амбасадор United24.

Значення для української громади та міжнародної спільноти

Презентація книги у Флоренції — це більше, ніж книжкова подія: це прояв солідарності, мистецької емпатії і гуманізму. Через особисті історії та малюнки Азанавічуса світ має можливість побачити війну не лише як геополітичний конфлікт, а як страждання та героїзм конкретних людей.

Для української громади в Італії це важливий культурний жест: нагода з’єднатися через мистецтво та донести реальність України до європейської аудиторії. Крім того, ініціатива підтримує благодійну місію — через UNITED24 допомагає збирати кошти на відбудову та підтримку постраждалих від війни.

Цитата режисера

«Більшість із тих, кого я зустрів — звичайні люди, які ніколи не уявляли себе на війні. Я не знаю, хто з них нині живий, але я точно знаю, що ми їм завдячуємо», — говорить Мішель Азанавічус. Про автора Мішель Азанавічус — французький режисер, сценарист і продюсер, лауреат п’яти премій «Оскар», зокрема за фільм The Artist. rubryka.com+1

Окрім кінематографу, він давно цікавиться малюванням — здібності до ескізів використовує для рефлексій під час своїх соціально значущих проєктів. ostro.org+1

Його нова книга «Carnets d’Ukraine» виходить у Франції — її видало видавництво Allary Éditions.

