На набережній у Генуї встановили якір-серце – знак Одеси

На набережній Порто Антико італійського міста Генуя встановили величезний якір-серце – туристичний знак Одеси.

Його відкрили в рамках співпраці між містами-побратимами.

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Скульптуру встановили поруч з Морським музеєм Галата на набережній Порто Антико (старий порт Генуї). На постаменті туристичного символу Одеси «Якір-серце» розміщується табличка з QR-кодами з посиланнями на сайти про Одесу.

На церемонії був присутній Генеральний консул України в Мілані Андрій Картиш.

Відкриття відбулося за участю: Одеського міського голови Геннадія Труханова, заступника мера Генуї Массімо Ніколо, представників бізнес-сектору та виконавчих органів влади двох міст, української діаспори, дипломатів, жителів і гостей Генуї.

Під час урочистого відкриття прозвучали гімни України та Італії.

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Якір в Генуї – третій за рахунком. Раніше схожі встановили в місті-партнері Ларнака (Республіка Кіпр), місті-побратимі Марсель (Французька Республіка).

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