На тенісному турнірі у Римі змагатимуться українка і росіянка

Ангеліна Калініна розпочне турнір WTA в Італії протистоянням із росіянкою.

Стала відома перша суперниця українки Ангеліни Калініної на престижному грунтовому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) – Internazionali BNL d’Italia – у Римі (Італія) з призовим фондом $3,5 млн.

другому колі змагань посіяна під 30-м номером Калініна зійдеться з росіянкою Анною Блінковою, яка у трьох сетах обіграла єгиптянку Маяр Шериф – 2:6, 6:2, 6:3, передає Укрінформ.

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У першому раунді турніру в італійській столиці зустрінуться українки Еліна Світоліна та Леся Цуренко, а 32-й номер «посіву» перша «ракетка» України Марта Костюк у другому колі протистоятиме переможниці матчу між італійкою Каміллою Розателло та американкою Клер Лю.

Internazionali BNL d’Italia триватиме до 21 травня.

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