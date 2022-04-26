in Громада

На Чемпіонаті світу з хокею в Італії змагається збірна України

В Асіаґо (Італія) почався Чемпіонат світу з хокею з шайбою у якому бере участь збірна України U18.

Українські хокеїсти напрочуд успішно стартували в турнірі, здолавши на старті польських одноліток.

Закликаємо українців у Асіаґо, Віченци та околиць прийти на матчі та підтримати наших спортсменів!

Календар наступних поєдинків збірної України:

  • 26.04.2022 Україна-Італія 19:30
  • 28.04.2022 Україна-Словенія 19:30
  • 29.04.2022 Угорщина-Україна 16:00
  • 01.05.2022 Україна-Австрія 12:30

Читайте також: МАДОННА З НЕМОВЛЯМ З КИЇВСЬКОГО МЕТРО СТАЛА ІКОНОЮ В НЕАПОЛІ

Чемпіонат світу з хокею з шайбою проходить за адресою:
Pala Hodegart – palazzo del ghiaccio di Asiago
Via Stazione 36012 – Asiago (VI)
tel. 0424 64144

Ваша підтримка необхідна та важливо для наших хлопців зараз, як ніколи!

Переглянути матчі можна в Інтернеті, на You Tube каналі заходу.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 1 Середній: 5]

спорт

З початку війни з України вивели понад 3 мільярди євро

Італія готує новий пакет військової допомоги для України