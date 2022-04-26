На Чемпіонаті світу з хокею в Італії змагається збірна України

В Асіаґо (Італія) почався Чемпіонат світу з хокею з шайбою у якому бере участь збірна України U18.

Українські хокеїсти напрочуд успішно стартували в турнірі, здолавши на старті польських одноліток.

Закликаємо українців у Асіаґо, Віченци та околиць прийти на матчі та підтримати наших спортсменів!

Календар наступних поєдинків збірної України:

26.04.2022 Україна-Італія 19:30

28.04.2022 Україна-Словенія 19:30

29.04.2022 Угорщина-Україна 16:00

01.05.2022 Україна-Австрія 12:30

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Чемпіонат світу з хокею з шайбою проходить за адресою:

Pala Hodegart – palazzo del ghiaccio di Asiago

Via Stazione 36012 – Asiago (VI)

tel. 0424 64144

Ваша підтримка необхідна та важливо для наших хлопців зараз, як ніколи!

Переглянути матчі можна в Інтернеті, на You Tube каналі заходу.

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