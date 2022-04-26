На Чемпіонаті світу з хокею в Італії змагається збірна України

В Асіаґо (Італія) почався Чемпіонат світу з хокею з шайбою у якому бере участь збірна України U18.
Українські хокеїсти напрочуд успішно стартували в турнірі, здолавши на старті польських одноліток.
Закликаємо українців у Асіаґо, Віченци та околиць прийти на матчі та підтримати наших спортсменів!
Календар наступних поєдинків збірної України:
- 26.04.2022 Україна-Італія 19:30
- 28.04.2022 Україна-Словенія 19:30
- 29.04.2022 Угорщина-Україна 16:00
- 01.05.2022 Україна-Австрія 12:30
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Чемпіонат світу з хокею з шайбою проходить за адресою:
Pala Hodegart – palazzo del ghiaccio di Asiago
Via Stazione 36012 – Asiago (VI)
tel. 0424 64144
Ваша підтримка необхідна та важливо для наших хлопців зараз, як ніколи!
Переглянути матчі можна в Інтернеті, на You Tube каналі заходу.
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