“Він з України, і він – постеджаторе,” – так починається розділ книги Сальваторе Паломби, сучасного класика неаполітанської пісні, присвячений Олександру Марченку, талановитому тернопільському музиканту. Визнання в італійській культурі стало важливим моментом у кар’єрі Марченка, адже термін “постеджаторе” (неап. “міський мандрівний співак”) відображає не тільки професійну приналежність, а й мандрівний спосіб життя, що розвивався ще за часів середньовіччя.

Україна – Італія: подорож музиканта

Олександр Марченко, разом зі своєю дружиною Ольгою, вже понад 10 років живе між Україною та Італією. Постійні переїзди і любов до обох культур дозволяють йому поєднувати українську душу з італійським стилем виконання. В Україні він здобув визнання завдяки авторським концертам, таким як “Повій, вітре!”, а в Італії став відомим як один з кращих виконавців неаполітанської пісні.

Неаполь і постеджаторе: шлях до слави

Після переїзду до Італії, Олександр Марченко спочатку працював мийником посуду, але завдяки своїй гітарі та таланту йому вдалося швидко завоювати популярність. Його зустріч з поліцейським Чіро Аморозо стала поворотним моментом: Чіро допоміг Олександру освоїти неаполітанську вимову та допоміг йому стати частиною музичної спільноти Неаполя. Після кількох вуличних виступів Олександра помітили місцеві знаменитості, і він потрапив на сцену елітного яхт-клубу “Савойя”.

Постеджаторе: культура неаполітанської пісні

Марченко став відомим завдяки своєму автентичному виконанню неаполітанських пісень, що зробило його популярним у таких ресторанах, де звучала традиційна неаполітанська музика. Відзначений у фільмі “Неаполітанське серце”, де він став єдиним іноземцем серед 12 кращих виконавців неаполітанської пісні, Олександр здобув популярність не лише в Італії, а й в Україні. Пісні у його виконанні, зокрема “Кармела”, були визнані як зразки справжнього неаполітанського мистецтва.

Визнання і заздрість: популярність неаполітанського постеджаторе

Популярність Олександра в Італії не обійшлася без труднощів. Місцеві конкуренти почали змагатися за увагу публіки, а самі ресторани намагалися уникати протистояння між “постеджаторами”. Проте професіоналізм Марченка і його глибоке розуміння неаполітанської музики дозволили йому стати справжньою зіркою на сцені Неаполя.

Серенади від професора: музика любові

Олександр Марченко також став популярним у театрах та на приватних заходах, де виконував серенади. Італійська традиція серенад, де закоханий чоловік співає під вікном своєї обраниці, знайшла відображення і в його творчості. Марченко виступав на різноманітних концертних програмах і завоював серця слухачів завдяки своєму таланту та щирості.

Італійська кар’єра Олександра Марченка: від вуличного артиста до телевізійної зірки

Марченко здобув популярність у Римі, де його виступи стали значним культурним явищем. Він також співпрацював з відомими музикантами, такими як Олена Харачко, а також виступав на телебаченні. Його участь у передачах і концертах дозволила йому стати відомим на міжнародній сцені. Визнання італійських критиків, зокрема визнання Сальваторе Паломби, лише підкріпило його статус не тільки як музиканта, але й як важливого культурного посла між Україною та Італією.

Галина Коверко

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