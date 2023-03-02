Олексій Ареcтович побував у Римі «щоб лобіювати українські інтереси в Італії»

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович поїхав в Рим. Зокрема там він зустрівся з «українськими бізнесменами та лобістами українських інтересів в Італії».

Олексій Ареcтович побував у Римі

Про це пише Afisha.it, яка після прибуття Арестовича до країни взяла у нього коментар.

«На запрошення Ukraine Lobby and Business Club він зустрінеться з українськими підприємцями та лобістами українських інтересів в Італії. Очікується, що під час цього ділового заходу йтиметься про важливість публічної дипломатії», — йдеться у публікації.

Натомість Арестович розповів, як йому подобається Італія, її громадяни та подорожі, а також ділився своїми смаковими уподобаннями у місцевій кухні. Не забув Арестович під час свого відрядження й про війну в Україні.

«Насправді підтримка італійського уряду народу України надзвичайна – більше, ніж ми могли очікувати. Мова йде, мабуть, уже про мільярди євро. В Україні була з візитом прем’єр-міністр Італії, що також свідчить про підтримку. А ще і фінансова допомога, і військова допомога. Одні лише комплекси протиповітряної оборони дуже багато чого вартують, адже вони здатні збивати балістичні цілі, які є основною загрозою для України», – сказав Арестович.

Також ексрадник ОПУ прокоментував слова Папи Римського щодо війни в Україні.

«Папа Римський думає періодами в сотні років і опікується півтора мільярдами католиків у світі. Тобто він дивиться з дуже високої позиції, що є не дуже зрозумілою до кінця, наприклад, українцям, які дивляться з точки зору свого дому, який атакує ворог. Тому Папа має бути обережним, висловлювання його являються дуже поміркованими. Він закликає до миру. І було б дуже дивним, якби він закликав до війни, правда?», – міркує Арестович.

Водночас на поїздку Арестовича вже відреагували українці: вони цікавляться, як під час загальної мобілізації та воєнного стану, коли держслужбовцям заборонили виїзд із країни, колишній радник ОП зміг потрапити до Італії.

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