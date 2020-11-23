Олена Седіна – королева шахів Італії

Олена Седіна, 1968 року народження, розпочала шахову кар’єру в Києві, де вона почала брати уроки із семи років.

Любов до шахів передав їй батько, який входив до першої національної категорії шахістів України і досі є національним суддею.

У віці 9 років вона почала вигравати набагато більше турнірів, ніж її однолітки, тоді почалася її професійне сходження на шаховий олімп.

Для світу шахів початок кар’єри у 9 років вважається «дорослим віком». “Краще починати у першому чи другому класі”, – говорить чемпіонка. Незважаючи на “запізнення”, Олена Седіна досягла найвищих висот у цій дисципліні.

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Протягом своєї кар’єри, вона стала Абсолютним міжнародним майстром та Міжнародним жіночим великим майстром.

Вона брала участь у кількох Олімпійських іграх, а в 2019 році виграла чемпіонат Італії і чемпіонат Швейцарії серед жінок.

У 1995 році шахістка переїхала до Італії і зараз живе в Комо.

Прибувши в Італію, вона входила до п’ятірки найкращих гравців, проте, через стереотити шахового спорту, її не відібрали до національної збірної країни, а лише – до жіночої.

“Жінки в явній меншості серед професійних шахістів, їх кількість не перевищує 10 відсотків”, – говорить Олена Седіна. – “Зі стереотипами важко боротися”.

Бути жінкою в цьому світі чоловіків непросто, але Олена Седіна кидає їм виклик на рівних

®Маріанна Сороневич

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