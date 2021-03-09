Пам’ятник Кобзарю. У Флоренції з’явилося місце поклоніння українській культурі

9 березня , у день народження Кобзаря, у серці Флоренції інавгуровано пам’ятник українському поету та художнику Тарасу Шевченку.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“:

Скульптуру встановили на площі перед однією з найбільших бібліотеки Облате, неподалік від флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore.

Над цим проектом працювали тривалий час. Кілька років тому в Києві на Володимирській гірці встановили пам’ятник Данте Аліг’єрі, видатному італійському поету, який народився у Флоренції.

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Пам’ятник Шевченку, виготовлений за кошти українських меценатів, є подарунком від міста Києва.

Автор цієї витонченої скульптури – відомий український скульптор Олег Пінчук.

Якщо вам джоведеться після закінчення карантинних обмежень, поїхати у Флоренцію, відвідайте цей український куточок у центрі Тоскани.

Пам’ятник Шевченку встановлено за адресою Via dell’ Oriuolo, 24, 50122 Firenze Città Metropolitana di Firenze.

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