Папа Римський зустрівся із дружинами офіцерів полку АЗОВ. Папо, врятуй життя азовців!

Папа Римський прийняв на аудієнції дружин офіцерів полку АЗОВ, який перебуває у підземеллях на металургійному заводі «Азовсталь» у Маріуполі.

Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка та Юля Федосюк, дружина Арсенія Федосюка просили Папу вжити всіх можливих заходів для сприяння евакуації та порятунку військових і цивільних.

Разом із ними був російсько-канадський художник і дисидентський і активний противник Путіна Петро Верзилов, що був неофіційний речник панк-рок-колективу Pussy Riot та був зарештований у Росії.

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Раніше Папі було надіслано листа від родичів «осаджених Маріуполя». Перед тим, як прийняти дружин офіцерів Франческо вивчив ситуацію. Адже російська пропаганда довгий час впливала на громадську думку переконуючи що азовці є прихильниками неонациських поглядів, а також його звинувачували у військових злочинах.

Те що Понтифік, виразив солідарність з обложеними в Маріуполі, є потужним жестом, який повинен переконати багатьох у помилковості цих тверджень та знову привернути вагу християнського світу до гуманітарної катастрофи, спричиненої військовою агресією Росії проти України.

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“Ми всі разом сподіваємося, що зустріч із Папою допоможе врятувати наших чоловіків, солдатів, які перебувають на “Азовсталі” в Маріуполі. Сподіваємося, що ця зустріч дасть нам шанс врятувати їх життя” – заявила Катерина та Юлія після зустрічі з Папою Франциском – «Сподіваємося, що їхнім солдатам дадуть можливість евакуюватися зі сталеварного заводу».

Дружини бійців передали Папі два листа та кілька фотографій.

Маріанна Сороневич

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