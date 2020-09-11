Посол України в Італії зустрівся із народними дипломатами

Українська громада в Італії виконує місію народної дипломатії, пропагуючи свою материзну у країні, що стала для них другою батьківщиною.

Неодноразово, активісти та українські організації підтримували дипломатичні установи у реалізації зовнішньої політики, захисту національних інтересів та пропаганді України в Італії.

На зустрічі активістів із Послом Євгеном Перелигін, зокрема, йшлося про апеляційний суд військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, якого несправедливо звинувачують у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі під час бойових дій сил АТО із бойовиками Гіркіна у Слов’янську в 2014 році.

Посол повідомив, що незабаром у римському Колізеї та на форумах буде доступний аудіогід українською мовою. Його текст уже написано та перекладено, залишилося лише начитати, і відвідувачі цих найпопулярніших пам’яток римської культури зможуть прослухати розповідь про них рідною мовою.

У вересні, каденція Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці підходить до завершення. Євген Перелигін займав цю посаду із 2012-го року.

Цією зустріччю він подякував активістам за співпрацю та закликав продовжувати працювати над поточними проектами.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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