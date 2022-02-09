Посол України в Італії: Українська громада в Італії є проактивною та небайдужою

Українці в Італії є однією з найбільших іноземних громад на Апеннінах та приймають активну участь в громадському житті країни.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник в інтерв’ю журналу «Тиждень».

«В Італії одна з найбільших за своєю чисельністю громада українців — проактивна, завзята та небайдужа. Це й студенти, які приїхали здобувати європейську освіту, й експерти, які працюють за контрактами, і безумовно, громадяни України, які приїхали в пошуках кращої долі», – зазначив посол.

На думку дипломата, таке розпорошення складу українців в діаспорі країни «однозначно» обумовило проблеми структурування української громади та її ключові суспільні запити.

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Дипломат зазначив, що за наявною в посольстві інформацією, на території Італії зареєстровано близько сотні aсоціацій українських громад, які діють відповідно до статутів, затверджених місцевою владою, та здійснюють культурну, освітню, релігійну й гуманітарну діяльність.

Зокрема, у 2021 році посольство та генконсульства в Мілані й Неаполі втілили низку культурних проєктів у співпраці з українськими асоціаціями.

Так, це був і міжнародний конкурс дитячого малюнка «Писанка для Папи: від дітей України Папі Римському Франциску», і художня виставка дитячої творчості в Римі, Флоренції, Неаполі та Помпеях, і мультимедійна виставка «Kyiv Review» італійського фотографа Енцо Делль’Акви в Мілані та українського художника Івана Турецького в Кастільйоне-Олона, і майстер-клас із традиційного вишивання у Флоренції, і організування свята «Першого дзвоника» в Казерті для української малечі.

Окрім цього, в День Незалежності України в місті Кастель-Ґандольфо разом з асоціацією Ucraina-CreAttiva ми відкрили першу в Італії «Школу писанкарства».

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«Вона стала центром збереження української культури та традицій», – зазначив посол.

Він також анонсував, що цьогоріч планують відкрити ще й однойменний музей.

Пан Мельник згадав важливу проблему пенсійного забезпечення українців після досвіду мігрантської роботи в Італії.

«Хочу відзначити, що українські громадяни, які легально працювали в Італії та досягли пенсійного віку, отримають пенсійні виплати, й тут ніякої дискримінації ми не маємо. Звичайно, є питання щодо громадян, які пропрацювали в Італії певний термін, повернулися додому й прагнуть отримати відповідні сплачені зі своїх доходів соціальні внески. Це бажання зрозуміле, і щодо нього ми ведемо складний діалог з італійською владою», – сказав дипломат.

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Він запевнив, що мав кілька зустрічей у Міністерстві соціальної політики щодо цього питання, а нині очікуються експертні консультації у цьому напрямку.

За офіційними даними Міністерства праці та соціальної політики Італії, на території країни перебуває близько 230 тис. громадян України (за неофіційними — понад 500 тис.), що становить четверту за величиною громаду з нерезидентів ЄС.

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