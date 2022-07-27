У Столиці Італії «Шахтар Донецьк» зіграє з AS Roma у благодійному матчі за мир в Україні.

Гра відбудеться 7 серпня в Римі на «Стадіо Олімпіко» й розпочнеться о 20:45 (за римським часом).

Матч пройде у межах благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace.

Усі кошти від реалізації квитків і реклами спрямовуються на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

За 5 благодійних поєдинків, зіграних навесні, було зібрано 13,2 мільйона гривень.

ЯК КУПИТИ БІЛЕТИ

– На офіційному сайті ASROMA;

– Через контактний центр AS ROMA (для купівлі білетів за зниженою ціною для людей із обмеженими можливостями/інвалідів на 100%) – Тел. 06.89386000 (з понеділка по п’ятницю з 9.00-18.30);

– У сітці магазинів VIVATICKET;

– У касах Олімпійського стадіону у Римі (лиише у день матчу) За адресою STADIO OLIMPICO, Viale delle Olimpiadi, 61.

Вартість білетів 10-25 Є.

У ЯКОМУ СЕКТОРІ КУПУВАТИ БІЛЕТИ

Цей матч буде товариський, тому для вболівальників Шахтаря не відведено окремого сектора. Про це мені повідомили телефонному центрі AS Roma. Тобто – усі вболівальники будуть сидіти вперемішку.

Напишіть в коментарях, чи варто українцям купувати білети в одному секторі і в якому саме. Як ви вважаєте?

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