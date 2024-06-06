Проголосуйте на виборах у Європарламент-2024 в Італії за кандидаток з України

Цієї суботи та неділі в Італії прийдуть вибори у Європарламент. Серед кандидатів у євродепутати є три українки. Їх перемога стала б перемогою української діаспори в Італії та, в першу чергу, заклала б основи серйозного лобі України законодавчому органі Європейського Союзу.

Закликаю всіх українців взяти участь у цих виборах, незалежно чи маєте ви громадянство Італії, чи ні. Ось як це зробити.

Як взяти участь у виборах українцям які набули італійське, чи інше громадянство країни ЄС громадянство

Вам слід перевірити наявність у вас картки виборця (tessera elettorale). За її відсутності, зверніться у муніципалітет за місцем проживання. Виробити картку можна у день голосування, та все ж, варто подбати про це завчасно.

Вибори пройдуть у суботу 8 та неділю 9 червня. Дільниці будуть відкриті із 7.00 до 23.00 години. Такий графік аж ніяк не перешкодить вашим планам на вихідні.

За кого голосувати у регіонах Лаціо, Марке, Тоскана і Умбрія

У бюлетені слід зазначити партію “Azione”, a у графі кандидатів вписати Natalya Kudryk, і серед інших двох кандидатів вказати одного чоловіка.

За кого голосувати у Емілія Романія, Венето, Фріулі Венеція Джулія, Трентіно Альто Адідже

У бюлетені слід зазначити коаліцію “Stati Uniti d’ Europa”, а у графі кандидатів вписати Marina Sorina, Kateryna Shmorhay (Katya) а також ОБОВ’ЯЗКОВО третього кандидата чоловічої статі (інакше зарахують лише першого кандидата).

За кого голосувати українцям у інших регіонах

На мою думку, слід голосувати за партії, які протягом останніх двох років підтримувати Україну і продовжують робити це. Такими є партії “Azione”, представники коаліції “Stati Uniti d’Europa”.

Як взяти участь у виборах тим, хто не має італійського громадянства

Ви можете вплинути на результати виборів через ваших друзів і знайомих. італійців не цікавляться політикою, або не планують іти на вибори. Закличте їх проголосувати за проукраїнські партії!

За які партії НЕ голосувати

Безперечно не треба голосувати за партії Lega Nord, очолювана Маттео Сальвіні є давніми друзями Росії та Путіна та партію “Movimento 5 stelle”, очолювана Джузеппе Конте, виступає за ненадання Україні зброї та досягнення миру на умовах Путіна.

Позиції інших політичних сил є не такими радикальними.

“Fratelli d’ Italia”, очолювана Джорджею Мелоні, із початком повномасштабної війни підтримувала Україну, але зараз виступає проти дозволу цілити по воєнних цілях на території Росії.

Партія “PD”, підтримувала Україну на початку вторгнення, а зараз старається оминати це питання.

Партія “Forza Italia”, очолювана Тайані, екс партія Берлусконі, яка безперечно зберігає лояльне ставлення до Росії.

Щороку українці діаспори підтримують імідж України на Євробаченні. Вірю, що участю у політичних виборах ми також зможемо підтримати нашу Батьківщину.



Поширте цю інформацію та візьміть участь у виборах.

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