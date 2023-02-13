Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у ряді міст Італії оголошено про проведення антиросійських мітингів.
На даний час отримано дозволи у наступних містах:
- Факельна хода в НЕАПОЛІ “Свтло для України” 23 лютого 2023 3 16,00 по 20,00 З площі Гарібальді до пдощі Плебісциту.
- Факельна хода у РИМІ. “Світло для України” у п’ятницю 24 лютого о 18.30 коло Посольства Росії в Італї (метро Castro Pretorio)
- Марш у МІЛАНІ. «Рік опору» У неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00. Марш пройде центрального вокзалу Мілана до площі Дуомо. Деталі тут: https://www.facebook.com/events/3448885998690814/
- Мітинг у ВІЧЕНЦІ. “365днів тероризму” – 26 лютого 2023б 11,30 – 13,30 на площі Dei Signori
Маніфестація-хода у БОЛОНІЇ. 25 лютого з 16.30 до 18.30. Хода бере початок з площі Scslinsta del Pincio (біля автовокзалу) пройде про вулиці Indipendenza і зупинеться на І piazza Maggiore, Nettuno де пройте мітинг.
- Мітинг у МОДІЦІ 24 лютого о 15.00 на площі Фальконе-Борселіно у Барічентро.
Афіші та деталі мітингів у різних містах публікуються у розділі “Обговорення до цієї події.
Просимо всіх українців прийти на маніфестації у їх місті.
Увага. Інформація подій у різних містах буде оновлюватися.
Просимо організаторів мітингів повідомляти про їх проведення публікуючи інформацію ТУТ або на електронну адресу criminiru@gmail.com
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