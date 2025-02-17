Підпиши петицію: 24 лютого – День європейського Опору!

Захист України та міжнародного права – це обов’язок кожного, хто дбає про свободу та демократію. Окремо ми можемо зробити небагато, але разом можемо закликати інституції до символічного акту солідарності з українським Опором, який є також і європейським Опором.

Заклик Європейського федералістського руху: 24 лютого – День європейського Опору



Просимо всіх підписати та поширити наш заклик до європейських інституцій – проголосімо 24 лютого Днем європейського Опору!

24 ЛЮТОГО

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ ОПОРУ

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року Росія оголосила війну всій Європі.

Проект європейської єдності народився за часів руху опору наци-фашизму з метою забезпечення миру, демократії та свободи для народів Європи завдяки об’єднанню суверенітету в різних сферах, створенню спільних інституцій та запровадженню спільної політики.

Україна вже давно вирішила стати частиною цього процесу. Тому її спротив путінській війні, яка націлена не лише на захоплення України, а й на розподіл Європи, є спротивом усіх європейців, які відмовляються від націоналізму та імперіалізму, вірять у свободу та демократію і прагнуть боротися за вільну та об’єднану Європу.

Тому Європейський федералістичний рух пропонує проголосити день 24 лютого “Європейським днем спротиву”, як символ боротьби за свободу, демократію і мир.

Хай живе український Опір! Хай живе Європейська Єдність! Підписати петицію можна ТУТ

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