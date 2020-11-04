Італійський апеляційний суд виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, який перебував за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болонії.

Про це повідомляє “Громадське” із посиланням на українських журналісток Ольга Токарюк та Наталія Кудрик, якв брали участь у засіданні.

Справу розглядав апеляційний суд у Мілані після того, як суд першої інстанції у місті Павія засудив українця до 24 років в’язниці за нібито причетність до смерті італійського журналіста біля Слов’янська під час боїв у 2014 році.

Як стверджує уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, тепер Марків повернеться на батьківщину.

Президент Володимир Зеленський привітав виправдання Марківа.

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За що засудили Віталія Марківа?

У липні 2019 року українського нацгвардійця Віталія Марківа італійський суд визнав винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році й засудив до 24 років в’язниці.

В останньому слові Марків сказав, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення нацгвардійця Віталія Марківа. 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу.

Водночас Міністерство внутрішніх справ України провело власне розслідування та встановило, що Марків непричетний до вбивства, оскільки тримав у руках іншу зброю.

Невинуватість нацгвардійця також довела група журналістів, які самостійно досліджували факти справи. За результатами розслідування, вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». У вересні частину цього фільму показали в італійському парламенті, а згодом додали його як нові докази до справи в суді.

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