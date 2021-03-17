Секрети української історії в новій книзі Массіміліано Ді Паскуале в Італії

Італійський письменник Массіміліано Ді Паскуале видав нову книгу про Україну

Італійський письменник та журналіст Массіміліано Ді Паскуале видав нову книгу про Україну – “Українське Abbecedario II, Від Середньовіччя до Чорнобильської трагедії”.

Про це повідомила його наречена-українка Ольга Кайрод на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Нова книга Массіміліано Ді Паскуале Massimiliano Di Pasquale (другий том) “Українське Abbecedario II, Від Середньовіччя до Чорнобильської трагедії” -“Abbecedario Ucraino II, Dal Medioevo alla tragedia di Chernobyl”, – повідомила Ольга Кайрод.

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Передмова до книги. “Історію України найчастіше писали інші, а ще, зазвичай, неправильно розуміли та спотворювали.

Проте, історія продовжує відігравати певну роль у сьогоденні. Цей том представляє ключові постаті та події країни від Середньовіччя до розпаду СРСР, надаючи історичний контекст, для розуміння сьогоднішніх політичних та культурних проблем.

Ім’я Степан Бандера продовжує мати широке відлуння. Хто був цей чоловік? Чому Радянський союз направив вбивцю КДБ, щоб знищити його в Мюнхені в 1959 році і спробувати зробити так, щоб це було схоже на інфаркт?

Массіміліано Ді Паскуале прослідковує історію ХХ століття та виявляє, як українські дисиденти 1960-х років проклали шлях до незалежності в 1990-х. Письменник розповідає, яким чином історик Михайло Грушевський став першим українським президентом у 1918 р., що з ним сталося далі, і як його новаторська 10-томна «Історія України-Руси» кинула виклик російському імперському історичному наративу”.

Про нову книгу Marta Dyczok (Університет Західного Онтаріо, Канада).

“У нинішню епоху постправди ця публікація дійсно корисна для італійської громадськості.

Хоча деякі використовують інформацію, як зброю проти України, Ді Паскуале пояснює захоплююче та складне минуле й сьогодення цієї сучасної, але давньої нації. Роблячи це, він допомагає розвіяти міфи, які подаються як істина.

Якщо перший том, що вийшов у липні 2018 року, був зосереджений на останніх 26 роках, епосі сучасної української держави, другий том надає історичний та культурний контекст, оскільки Україна не з’явилася нізвідки в 1991 році.

Він робить це, представляючи також серія коротких портретів людей та подій, які формували історію країни в минулому та визначають її сьогодення…”

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