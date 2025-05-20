Українка найняла росіянку-ескорт і пограбувала її, мотивуючи це “помстою за війну”. Жінку засудили до 3 років і 5 місяців ув’язнення.

Про це пише видання Torinotoday

Скандальна історія, що сталася ще у 2023 році в італійському місті Трофарелло (регіон П’ємонт), завершилася вироком: у четвер, 10 квітня 2025 року, суд Турина засудив жінку українку до трьох років і п’яти місяців ув’язнення та штрафу у 900 євро за пограбування і нанесення тілесних ушкоджень російській проститутці.

Скандальна ніч у Трофарелло: романтична вечеря закінчилася бійкою

У лютому 2023 року українка разом зі своїм партнером запросили росіянку-ескорт на вечерю до ресторану в Монкальєрі. Після цього вони запросили її продовжити ніч удома в чоловіка в Трофарелло.

Однак, як стверджує обвинувачення, жінка з України напала на ескортницю після того, як та відмовилася від інтимної близькості. Вона дала ляпаса, потягнула за одяг, повалила на підлогу та забрала з її сумки 440 євро. Росіянка зазнала легких травм, які були оцінені лікарем у 5 днів непрацездатності.

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“Це помста за війну”

Під час слідства потерпіла повідомила, що під час нападу українка згадувала війну між Україною та Росією, натякаючи на свій вчинок як на особисту помсту за агресію РФ.

Невдовзі після інциденту на місце події прибули карабінери. Українку було затримано, а пізніше вона повернулася до України. Її партнер вигнав її з дому після інциденту.

Судовий вирок і коментарі захисту

Адвокат підсудної, Джанлука Віска, заявив у суді: “Немає достатніх доказів для доведення її провини”, однак суддя не погодився з цим. Вирок – три роки і п’ять місяців позбавлення волі, що на один місяць менше за вимогу обвинувачення.

Наразі адвокат зв’яжеться з підзахисною телефоном, щоб повідомити їй рішення суду в Україні.

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