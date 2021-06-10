Скучили за українськими смаколиками в Римі? Зайдіть у Міх Маркет на Тібуртіні

Українцям за кордоном часто не вистачає смаків рідного краю.

Щоб потішити своїх співвітчизників, магазин «Міх Маркет», що поблизу станції метро Тібуртіна у Римі, розширює асортимент та дивує покупців товарами, яких не знайдеш в Італії.

У п’ятницю, 11 червня 2021 року, з 14:00 до 20:00 Міх Маркет запрошує на відкриття оновленого магазину.

Великий супермаркет продуктів Східної Європи поповнився рибним, та відділом овочів і фруктів.

Коли заходитимете в магазин, неодмінно візьміть візок!

З нагоди інавгурації та, як кажуть італіці, “nuova gestione”, на вас чекає багато знижок та приємних сюрпризів.











З 11 по 20 червня особливі ціни на рибу та копчені ковбаси, молочні продукти, горілку, пиво, овочі та фрукти, десерти, солодощі і печиво – все для вашого смачного столу.

Тут є усе: сало, горілка, червона ікра, сметана, ряжанка. Тому, якщо сумуєте за українськими смаками, то вам сюди.









В магазині можна придбати як продукцію, вироблену в Україні, так й виробництва країн ЄС. Усе – за традиційними рецептами. Трапляється навіть, що люди віднаходять улюблені смаколики з дитинства, які сьогодні важко знайти навіть в Україні.













До зустрічі у Mix Markt у Римі (неподалік станції метро Тібуртіна) щодня з 9:00 до 20:00, за адресою: Guido Mazzoni, 40, 00162, Roma (RM)

Тел .: +39 063 529 2357

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