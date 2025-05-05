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Список українських асоціацій в Італії

Італія вже багато років є другим домом для сотень тисяч українців. У кожному куточку цієї країни — від Мілана до Неаполя, від Турина до Риму — українці не просто працюють і живуть, а об’єднуються, створюють громади, культурні осередки, асоціації та ініціативи, що зберігають національну ідентичність і допомагають співвітчизникам.

Українські асоціації в Італії — це не лише культурні заходи, недільні школи чи фестивалі вишиванок. Це реальна підтримка: юридична, психологічна, гуманітарна. Це місця, де новоприбулі можуть отримати пораду, а ті, хто давно на чужині — знайти спільноту і відчути себе частиною великої української родини.

У цьому матеріалі ми зібрали перевірену інформацію про найактивніші українські асоціації в Італії — з адресами, контактами та описом діяльності. Збережіть цей список собі або поділіться ним із тими, кому це може стати в пригоді.

1. Центральна Координаційна Рада Українських Об’єднань в Італіїм.Римtanya.kuzyk@yahoo.itКузик Тетяна

2. Асоціація українських жінок-робітниць в Італії
м.Рим
ksvitlana2000@yahoo.it
Ковальська Світлана

3. Українсько-італійська асоціація культурно-економічних обмінів
м.Сіракуза, Сицилія
vaksvi@alice.it
associazioneitaliaucraina@yahoo.it
Світлана Вакуленко

4. Українська асоціація «Товариство українців в Італії»
м.Реджо Емілія
vasyl.pol@tiscali.it
Поливанюк Василь

5.Українсько-італійська асоціація „Калина”
м.Салерно
grupakalyna@ukr.net
Тарасюк Ольга

6.Українська громадська правозахисна організація „Оберіг”
м.Венеція
info@oberig.org
Журавель Юрій

7.Асоціація української громади Сарденії „Барвінок”
м.Кальярі
ua.barvinok@libero.it
Степанюк Володимир

8. Українська благодійна соціально-культурна
Асоціація “Новий Світ”
м. Мілан
arianna.denni@yahoo.it
Аріянна Калимон

9. Асоціація „Україна”
м.Пескара
mariyapererva@online.ua
Перерва Марія

10.Асоціація „Зерно”
м.Казерта
Хміль Вікторія

11.Асоціація „Україна в Європу”
м.Рим
liliya@romameeting.it
Білик Лілія

12.Українська культурна асоціація „Україна Плюс”
м.Местре (Венеція)
ucrainapiu1@libero.it
Позднякова Тамара

13.Культурна асоціація «Україна-Фріулі»
м. Кодроїпо
v.skyba@email.it
Скиба Вікторія

14.Італійсько-слов’янська асоціація „Політ журавля”
м.Віджевано
verazhur@yahoo.it
Журавель Вероніка

15.Товариство “Україна”
м. Венеція (Местре)
lucraina.venezia@libero.it
Ігор Федорків

16. Асоціація „Оріана”
м.Рим
ilkivmyrosia@yahoo.it
mariya.bednarchuk@yahoo.com
Беднарчук Марія

17. „Християнське товариство українців в Італії”
м.Рим
ohorodetskyy@yahoo.it
Городецький Олесь

18. Товариство “Україна Плюс”
м. Венеція (Местре)
ucrainapiu1@libero.it
Тамара Позднякова

29. Італо-українська культурна асоціація „Надія”
м.Брешіа
Баранова Євгенія baranovaeugenia@virgilio.it
Сторожинська Галина alyna.h@libero.it

20. Асоціація “Слов’яни”
м.Неаполь
3281616131@libero.it
Людмила Колодіна

21. Італо-українська культурна асоціація «Київська Русь»
м.Модена
kyivska.mo@tiscali.it
Некрасова Ірина

22. Добровільна асоціація українських жінок в Італії
м.Неаполь
adu.alexandra@mail.ru
Фарима Олександра

23. Асоціація «Надія України»
м.Ріміні
apovkh@email.it
Повх Ганна

24. Культурна асоціація «Україна-Фріулі»
м.Кодроїпо
v.skyba@email.it
Скиба Вікторія

25. Українська громада у м.Авелліно
м.Авелліно
oksanabybliv@rambler.ru
Библів Оксана

26. Товариство “Київська Русь”
м. Модена
kyivskaya.mo@tiscali.it

27. Associazione Italo-Ucraina In Club
м. Болонія
Пукань Марія та Федченко Тетяна
Тел. (+39) 051 / 32 02 34
Факс (+39) 051 / 32 32 76

28. Асоціація української громади Сарденії „Барвінок”
о. Сарденія
Степанюк Володимир
ua.barvinok@libero.it

29. Українська громада у місті Ґенуя
м. Генуя
genova@ucraini.it
о. Віталій Тарасенко

30. Українська спілка «Оберіг»
м.Кастель Волтурно
assOberig@gmail.com
Ольга Якомелова

31. Товариство “Надія” Onlus
Тел. (+39) 320 63 28 987
Тел. (+39) 320 35 80 140
Кальченко Оля

32. Асоціація „Українці за інтеграцію”
м.Сполето
romankos@alice.it
Кос Роман

33. Італійсько-українське культурне християнське товариство
м.Пескара

info@associazionecristianaitaloucraina.it; mayya@camaviaggi.com
www.associazionecristianaitaloucraina.it
Рудка Майя

34. Асоціація „Зубко”
м.Рим
zubko.lyuba@gmail.com
Зубко Любомира

35. Асоціація „Anna Sofia”
м.Варезе
alina0866@hotmail.com
Біжик Галина

36. Культурна асоціація „Рондо”
м.Латіна
lotaryeva@libero.it
Лотарєва Олена, Андреєва Тетяна

37. Культурна асоціація « Диво-писанка» («Magica pysanka” )
м. Модена
голова Галина Гевко
halyna.hevko@gmail.com
www.magicapysanka.org

38. Культурна асоціація ” Роксолана”
м. Портогруаро
Via Liguria, 39/D
30026 Portogruaro (VE)
Tel. 3209218546

39. Християнсько-культурна асоціація українців “Разом”
м. Тренто
Via Coni Zugna 9, Trento
ass.rasom@yahoo.it

40. Профспілкове товариство емігрантів в Італії “Справедливість”

20127 Milano, via Petrocchi 6
aslii_milano@live.it
www.aslii.info
Голова Ігор Пархуць

41. Італійсько українська культурна асоціація  “Родина”
м Авелліно
Президент Тетяна Бєлякова
Керівник Олена Куваєва
associazione.rodena@libero.it

42. Асоціація Ucraina-Onlus
м. Неаполь
Президент Тетяна Жук
E-mail: associazione.ucraina@hotmail.com
Віце-президент Олександр Куксенков
E-mail: oleksandr.kuksenkov@hotmail.com
tel./fax.  081 200 686

43. Асоціація “Cielo e Grano”
м.Нола
Президент: Оксана Абраменко
Веб-сторінка:  www.cieloegrano.it
Email: cieloegrano@gmail.com
тел.: 3275983130

44.Асоціація соціальної підтримки ” Ucraini Irpini”
м. Авелліно
Голова: Оксана Библів
ucrainirpini@gmail.com
www.ucrainirpini.it

45. Support UA children APS
P.zza San Camillo de Lellis, 1, Milan, Italy, 20124
Indirizzo
393 455 5222
diasporadityam@gmail.com

Для внесення вашої організації до переліку, доповнення або зміни вказаних даних, пишіть на електронну адресу ucrainiitalia@gmail.com

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