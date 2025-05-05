Список українських асоціацій в Італії

Італія вже багато років є другим домом для сотень тисяч українців. У кожному куточку цієї країни — від Мілана до Неаполя, від Турина до Риму — українці не просто працюють і живуть, а об’єднуються, створюють громади, культурні осередки, асоціації та ініціативи, що зберігають національну ідентичність і допомагають співвітчизникам.

Українські асоціації в Італії — це не лише культурні заходи, недільні школи чи фестивалі вишиванок. Це реальна підтримка: юридична, психологічна, гуманітарна. Це місця, де новоприбулі можуть отримати пораду, а ті, хто давно на чужині — знайти спільноту і відчути себе частиною великої української родини.

У цьому матеріалі ми зібрали перевірену інформацію про найактивніші українські асоціації в Італії — з адресами, контактами та описом діяльності. Збережіть цей список собі або поділіться ним із тими, кому це може стати в пригоді.

1. Центральна Координаційна Рада Українських Об’єднань в Італіїм.Римtanya.kuzyk@yahoo.itКузик Тетяна

2. Асоціація українських жінок-робітниць в Італії

м.Рим

ksvitlana2000@yahoo.it

Ковальська Світлана

3. Українсько-італійська асоціація культурно-економічних обмінів

м.Сіракуза, Сицилія

vaksvi@alice.it

associazioneitaliaucraina@yahoo.it

Світлана Вакуленко

4. Українська асоціація «Товариство українців в Італії»

м.Реджо Емілія

vasyl.pol@tiscali.it

Поливанюк Василь

5.Українсько-італійська асоціація „Калина”

м.Салерно

grupakalyna@ukr.net

Тарасюк Ольга

6.Українська громадська правозахисна організація „Оберіг”

м.Венеція

info@oberig.org

Журавель Юрій

7.Асоціація української громади Сарденії „Барвінок”

м.Кальярі

ua.barvinok@libero.it

Степанюк Володимир

8. Українська благодійна соціально-культурна

Асоціація “Новий Світ”

м. Мілан

arianna.denni@yahoo.it

Аріянна Калимон

9. Асоціація „Україна”

м.Пескара

mariyapererva@online.ua

Перерва Марія

10.Асоціація „Зерно”

м.Казерта

Хміль Вікторія

11.Асоціація „Україна в Європу”

м.Рим

liliya@romameeting.it

Білик Лілія

12.Українська культурна асоціація „Україна Плюс”

м.Местре (Венеція)

ucrainapiu1@libero.it

Позднякова Тамара

13.Культурна асоціація «Україна-Фріулі»

м. Кодроїпо

v.skyba@email.it

Скиба Вікторія

14.Італійсько-слов’янська асоціація „Політ журавля”

м.Віджевано

verazhur@yahoo.it

Журавель Вероніка

15.Товариство “Україна”

м. Венеція (Местре)

lucraina.venezia@libero.it

Ігор Федорків

16. Асоціація „Оріана”

м.Рим

ilkivmyrosia@yahoo.it

mariya.bednarchuk@yahoo.com

Беднарчук Марія

17. „Християнське товариство українців в Італії”

м.Рим

ohorodetskyy@yahoo.it

Городецький Олесь

18. Товариство “Україна Плюс”

м. Венеція (Местре)

ucrainapiu1@libero.it

Тамара Позднякова

29. Італо-українська культурна асоціація „Надія”

м.Брешіа

Баранова Євгенія baranovaeugenia@virgilio.it

Сторожинська Галина alyna.h@libero.it

20. Асоціація “Слов’яни”

м.Неаполь

3281616131@libero.it

Людмила Колодіна

21. Італо-українська культурна асоціація «Київська Русь»

м.Модена

kyivska.mo@tiscali.it

Некрасова Ірина

22. Добровільна асоціація українських жінок в Італії

м.Неаполь

adu.alexandra@mail.ru

Фарима Олександра

23. Асоціація «Надія України»

м.Ріміні

apovkh@email.it

Повх Ганна

24. Культурна асоціація «Україна-Фріулі»

м.Кодроїпо

v.skyba@email.it

Скиба Вікторія

25. Українська громада у м.Авелліно

м.Авелліно

oksanabybliv@rambler.ru

Библів Оксана

26. Товариство “Київська Русь”

м. Модена

kyivskaya.mo@tiscali.it

27. Associazione Italo-Ucraina In Club

м. Болонія

Пукань Марія та Федченко Тетяна

Тел. (+39) 051 / 32 02 34

Факс (+39) 051 / 32 32 76

28. Асоціація української громади Сарденії „Барвінок”

о. Сарденія

Степанюк Володимир

ua.barvinok@libero.it

29. Українська громада у місті Ґенуя

м. Генуя

genova@ucraini.it

о. Віталій Тарасенко

30. Українська спілка «Оберіг»

м.Кастель Волтурно

assOberig@gmail.com

Ольга Якомелова

31. Товариство “Надія” Onlus

Тел. (+39) 320 63 28 987

Тел. (+39) 320 35 80 140

Кальченко Оля

32. Асоціація „Українці за інтеграцію”

м.Сполето

romankos@alice.it

Кос Роман

33. Італійсько-українське культурне християнське товариство

м.Пескара

info@associazionecristianaitaloucraina.it; mayya@camaviaggi.com

www.associazionecristianaitaloucraina.it

Рудка Майя

34. Асоціація „Зубко”

м.Рим

zubko.lyuba@gmail.com

Зубко Любомира

35. Асоціація „Anna Sofia”

м.Варезе

alina0866@hotmail.com

Біжик Галина

36. Культурна асоціація „Рондо”

м.Латіна

lotaryeva@libero.it

Лотарєва Олена, Андреєва Тетяна

37. Культурна асоціація « Диво-писанка» («Magica pysanka” )

м. Модена

голова Галина Гевко

halyna.hevko@gmail.com

www.magicapysanka.org

38. Культурна асоціація ” Роксолана”

м. Портогруаро

Via Liguria, 39/D

30026 Portogruaro (VE)

Tel. 3209218546

39. Християнсько-культурна асоціація українців “Разом”

м. Тренто

Via Coni Zugna 9, Trento

ass.rasom@yahoo.it

40. Профспілкове товариство емігрантів в Італії “Справедливість”

20127 Milano, via Petrocchi 6

aslii_milano@live.it

www.aslii.info

Голова Ігор Пархуць

41. Італійсько українська культурна асоціація “Родина”

м Авелліно

Президент Тетяна Бєлякова

Керівник Олена Куваєва

associazione.rodena@libero.it

42. Асоціація Ucraina-Onlus

м. Неаполь

Президент Тетяна Жук

E-mail: associazione.ucraina@hotmail.com

Віце-президент Олександр Куксенков

E-mail: oleksandr.kuksenkov@hotmail.com

tel./fax. 081 200 686

43. Асоціація “Cielo e Grano”

м.Нола

Президент: Оксана Абраменко

Веб-сторінка: www.cieloegrano.it

Email: cieloegrano@gmail.com

тел.: 3275983130

44.Асоціація соціальної підтримки ” Ucraini Irpini”

м. Авелліно

Голова: Оксана Библів

ucrainirpini@gmail.com

www.ucrainirpini.it

45. Support UA children APS P.zza San Camillo de Lellis, 1, Milan, Italy, 20124 Indirizzo



393 455 5222 diasporadityam@gmail.com

Для внесення вашої організації до переліку, доповнення або зміни вказаних даних, пишіть на електронну адресу ucrainiitalia@gmail.com