Список українських асоціацій в Італії

Італія вже багато років є другим домом для сотень тисяч українців. У кожному куточку цієї країни — від Мілана до Неаполя, від Турина до Риму — українці не просто працюють і живуть, а об’єднуються, створюють громади, культурні осередки, асоціації та ініціативи, що зберігають національну ідентичність і допомагають співвітчизникам.
Українські асоціації в Італії — це не лише культурні заходи, недільні школи чи фестивалі вишиванок. Це реальна підтримка: юридична, психологічна, гуманітарна. Це місця, де новоприбулі можуть отримати пораду, а ті, хто давно на чужині — знайти спільноту і відчути себе частиною великої української родини.
У цьому матеріалі ми зібрали перевірену інформацію про найактивніші українські асоціації в Італії — з адресами, контактами та описом діяльності. Збережіть цей список собі або поділіться ним із тими, кому це може стати в пригоді.
1. Центральна Координаційна Рада Українських Об’єднань в Італіїм.Римtanya.kuzyk@yahoo.itКузик Тетяна
2. Асоціація українських жінок-робітниць в Італії
м.Рим
ksvitlana2000@yahoo.it
Ковальська Світлана
3. Українсько-італійська асоціація культурно-економічних обмінів
м.Сіракуза, Сицилія
vaksvi@alice.it
associazioneitaliaucraina@yahoo.it
Світлана Вакуленко
4. Українська асоціація «Товариство українців в Італії»
м.Реджо Емілія
vasyl.pol@tiscali.it
Поливанюк Василь
5.Українсько-італійська асоціація „Калина”
м.Салерно
grupakalyna@ukr.net
Тарасюк Ольга
6.Українська громадська правозахисна організація „Оберіг”
м.Венеція
info@oberig.org
Журавель Юрій
7.Асоціація української громади Сарденії „Барвінок”
м.Кальярі
ua.barvinok@libero.it
Степанюк Володимир
8. Українська благодійна соціально-культурна
Асоціація “Новий Світ”
м. Мілан
arianna.denni@yahoo.it
Аріянна Калимон
9. Асоціація „Україна”
м.Пескара
mariyapererva@online.ua
Перерва Марія
10.Асоціація „Зерно”
м.Казерта
Хміль Вікторія
11.Асоціація „Україна в Європу”
м.Рим
liliya@romameeting.it
Білик Лілія
12.Українська культурна асоціація „Україна Плюс”
м.Местре (Венеція)
ucrainapiu1@libero.it
Позднякова Тамара
13.Культурна асоціація «Україна-Фріулі»
м. Кодроїпо
v.skyba@email.it
Скиба Вікторія
14.Італійсько-слов’янська асоціація „Політ журавля”
м.Віджевано
verazhur@yahoo.it
Журавель Вероніка
15.Товариство “Україна”
м. Венеція (Местре)
lucraina.venezia@libero.it
Ігор Федорків
16. Асоціація „Оріана”
м.Рим
ilkivmyrosia@yahoo.it
mariya.bednarchuk@yahoo.com
Беднарчук Марія
17. „Християнське товариство українців в Італії”
м.Рим
ohorodetskyy@yahoo.it
Городецький Олесь
18. Товариство “Україна Плюс”
м. Венеція (Местре)
ucrainapiu1@libero.it
Тамара Позднякова
29. Італо-українська культурна асоціація „Надія”
м.Брешіа
Баранова Євгенія baranovaeugenia@virgilio.it
Сторожинська Галина alyna.h@libero.it
20. Асоціація “Слов’яни”
м.Неаполь
3281616131@libero.it
Людмила Колодіна
21. Італо-українська культурна асоціація «Київська Русь»
м.Модена
kyivska.mo@tiscali.it
Некрасова Ірина
22. Добровільна асоціація українських жінок в Італії
м.Неаполь
adu.alexandra@mail.ru
Фарима Олександра
23. Асоціація «Надія України»
м.Ріміні
apovkh@email.it
Повх Ганна
24. Культурна асоціація «Україна-Фріулі»
м.Кодроїпо
v.skyba@email.it
Скиба Вікторія
25. Українська громада у м.Авелліно
м.Авелліно
oksanabybliv@rambler.ru
Библів Оксана
26. Товариство “Київська Русь”
м. Модена
kyivskaya.mo@tiscali.it
27. Associazione Italo-Ucraina In Club
м. Болонія
Пукань Марія та Федченко Тетяна
Тел. (+39) 051 / 32 02 34
Факс (+39) 051 / 32 32 76
28. Асоціація української громади Сарденії „Барвінок”
о. Сарденія
Степанюк Володимир
ua.barvinok@libero.it
29. Українська громада у місті Ґенуя
м. Генуя
genova@ucraini.it
о. Віталій Тарасенко
30. Українська спілка «Оберіг»
м.Кастель Волтурно
assOberig@gmail.com
Ольга Якомелова
31. Товариство “Надія” Onlus
Тел. (+39) 320 63 28 987
Тел. (+39) 320 35 80 140
Кальченко Оля
32. Асоціація „Українці за інтеграцію”
м.Сполето
romankos@alice.it
Кос Роман
33. Італійсько-українське культурне християнське товариство
м.Пескара
info@associazionecristianaitaloucraina.it; mayya@camaviaggi.com
www.associazionecristianaitaloucraina.it
Рудка Майя
34. Асоціація „Зубко”
м.Рим
zubko.lyuba@gmail.com
Зубко Любомира
35. Асоціація „Anna Sofia”
м.Варезе
alina0866@hotmail.com
Біжик Галина
36. Культурна асоціація „Рондо”
м.Латіна
lotaryeva@libero.it
Лотарєва Олена, Андреєва Тетяна
37. Культурна асоціація « Диво-писанка» («Magica pysanka” )
м. Модена
голова Галина Гевко
halyna.hevko@gmail.com
www.magicapysanka.org
38. Культурна асоціація ” Роксолана”
м. Портогруаро
Via Liguria, 39/D
30026 Portogruaro (VE)
Tel. 3209218546
39. Християнсько-культурна асоціація українців “Разом”
м. Тренто
Via Coni Zugna 9, Trento
ass.rasom@yahoo.it
40. Профспілкове товариство емігрантів в Італії “Справедливість”
20127 Milano, via Petrocchi 6
aslii_milano@live.it
www.aslii.info
Голова Ігор Пархуць
41. Італійсько українська культурна асоціація “Родина”
м Авелліно
Президент Тетяна Бєлякова
Керівник Олена Куваєва
associazione.rodena@libero.it
42. Асоціація Ucraina-Onlus
м. Неаполь
Президент Тетяна Жук
E-mail: associazione.ucraina@hotmail.com
Віце-президент Олександр Куксенков
E-mail: oleksandr.kuksenkov@hotmail.com
tel./fax. 081 200 686
43. Асоціація “Cielo e Grano”
м.Нола
Президент: Оксана Абраменко
Веб-сторінка: www.cieloegrano.it
Email: cieloegrano@gmail.com
тел.: 3275983130
44.Асоціація соціальної підтримки ” Ucraini Irpini”
м. Авелліно
Голова: Оксана Библів
ucrainirpini@gmail.com
www.ucrainirpini.it
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