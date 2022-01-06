“Сподіваюся, Італія не видасть його Росії”: мати українського режисера Лавренчука про затримання сина

Мати затриманого в Італії українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук висловила сподівання, що її сина не екстрадують в Росію.

Про це вона повідомила у коментарі “Радіо Свобода”.

“Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії”, – сказала жінка.

Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, сказала, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня. За її словами, він повертався з Тель-Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.

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“Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген – у бойовому настрої. Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином”, – сказала Ірина Лавренчук.

Видання пише, що за непідтвердженими повідомленнями у мережі, російська сторона буцімто наполягає, що Лавренчук вісім років тому скоїв на території Росії якесь правопорушення. Від самого Лавренчука жодних публічних заяв немає, востаннє у мережі 15 грудня він писав, що летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія). Отримати коментарі від російської сторони змоги наразі немає.

Довідка. Євген Лавренчук народився у Львові, де закінчив польську школу імені Марії Магдалени. У 2003 році він закінчив Російську академію театрального мистецтва, пізніше вивчав вищі курси хореографії в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.

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У 2004 році він зареєстрував “Польський Театр у Москві”, але у 2014 році покинув Росію на знак незгоди з політикою держави.

З 2018 року впродовж трьох років він був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. З червня 2018 року Лавренчук є експертом Українського культурного Фонду, а з березня 2021 року –-заслужений артист України.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук понад два тижні утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.

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