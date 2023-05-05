Співачка з України відмовилася від участі дитячому Санремо щоб не ділити сцену з російським виконавцем

3 травня 13-річна співачка з України, переможниця Чорноморських Ігор 2021 — Софія Самолюк відмовилася ділити сцену з російським виконавцем на відомому фестивалі SANREMO JUNIOR в Італії.

Про участь росіян організатори оголосили за кілька годин до самого конкурсу третього травня.

Замість презентації свого вокального номера, який Софія готувала протягом тривалого часу, вона оголосила промову, в якій вказала на ганебний факт присутності на міжнародно визнаній сцені представників країни-агресорки.

На жаль, на дев’ятий рік агресії та понад рік повномасштабної війни в Україні, наші виконавці, спортсмени, музиканти та науковці, діти і дорослі, змушені закликати і пояснювати поважним міжнародним організаціям, наскільки морально вбивчим є надання міжнародних майданчиків представникам країни-терористки.

Росія офіційно визнана Генеральною Асамблеєю ООН агресором, а фестиваль, що фактично легітимізує воєнні злочини РФ, говорить про прийняття її дій через мовчазне ігнорування.

SANREMO JUNIOR в Італії, що є престижним вокальним конкурсом, проходить під патронажем Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), опинився серед таких організацій, тим самим показавши своє ставлення до війни в Україні та її численних жертв серед мирного населення, у тому числі загибелі понад 500 дітей.

Сьогодні Софія презентує свою англо-українську пісню «Earth», яка була створена з метою привернення світової уваги до війни в Україні.

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