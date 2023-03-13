Відстрочка від мобілізації не надає права виїзду студентам закордонних університетів

Відстрочка від мобілізації не надає права на перетин державного кордону навіть студентам закордонних навчальних закладів.

Студент 5 курсу навчання, який мав відстрочку від мобілізації, не зміг виїхати в Італію, оскільки Прикордонна служба відмовилась його пропустити через пункт пропуску, пише “Судово-юридична газета”.

Як зазначено в матеріалах справи, Сергій Ш. є студентом денної форми навчання Міланського державного університету Бікокка (спеціальність – маркетинг).

У жовтні 2022 року Сергій Ш. в Приморському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (м. Одеса) отримав відстрочку від мобілізації до 28 квітня 2023 року.

У листопаді студент намагався виїхати за кордон, однак прикордонники на українсько-молдавському кордоні (пункт пропуску “Старокозаче”) відмовились пропустити Ш. у Молдавію.

Прикордонники мотивували свої дії тім, що Сергій Ш. не наділений правом перетину державного кордону в умовах воєнного стану.

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Студент з таким підходом не погодився, й у січні 2023 року подав позов до Одеського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення про відмову в перетині державного кордону на виїзд з України.

Позивач звернув увагу, що Прикордонна служба в період з 01.04.2022 по 14.09.2022 і в період з 24.02.2022 по 14.09.2022 діяла всупереч постанові Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України” № 399 і безперешкодно дозволяла студентам, які надавали усі необхідні документи перетинати кордони України.

Однак, починаючи з 14.09.2022, керуючись лише внутрішнім нормативним документом, Прикордонна служба одноосібно змінила порядок перетину кордону, позбавивши декілька сотень студентів права навчатися в закордонних навчальних закладах.

Також, студент звернув увагу, що у 2017 році його було визнано непридатним до військової служби.

Прикордонна служба виступила проти задоволення відповідного позову.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтею 33 Конституції України. А саме: щодо того, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

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Також, суд вказав, що статтею 22 Закону № 3543 («Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») визначені обов`язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Разом з цим статтею 23 Закону № 3543 передбачена відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно з абзацом другим частини третьої цієї статті призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Суд зазначив, що військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають право на перетин державного кордону в умовах воєнного стану.

Водночас згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону, таке право не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому – восьмому ч. 3 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як вбачається з матеріалів справи, позивач належить до категорії осіб, визначених в абзаці другому частини третьої статті 23 Закону № 3543, а тому правом перетину державного кордону в умовах воєнного стану не наділений.

Таким чином, зазначив суд, оскільки станом на момент виникнення спірних правовідносин діяв правовий режим воєнного стану, то у зв`язку з введенням режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права, визначені ст. 33 Конституції України.

Відтак, Прикордонна служба, за висновком суду, правомірно винесла рішення про відмову в перетинанні державного кордону.

У підсумку, позов Сергія Ш. залишився без задоволення.

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