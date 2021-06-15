В Італії триває реєстрація учасниць на конкурс “Miss badante-2021”.

До участі у заході запрошуються красуні, незалежно від віку, чи національності. Основною умовою є – робота в Італії у секторі домашнього господарства (доглядальниці та домашні працівниці), щонайменше 3 місяці.

Захід має наметі дати жінкам, які працюють в італійських сім’ях, розважитися та відчути себе королевами.

А ще – привернути увагу суспільства до їх важливої, часто непоміченої, чи недооціненої.



Дефіле у національних костюмах

Хоча конкурс існує уже 7 років, на нього вперше запросили українок.

ACLI Colf, Італійська Християнська Асоціація Італійських Працівників що опікується сектором домашнього господарства, у дослідженні “Подорож у роботу по догляду. Як живеться і працюється в італійських сім’ях” (видання Ediesse від 2016 року), зазначає, що із 200 тисяч – орієнтовної оцінки кількості доглядальниць – 23% походять із Румунії, а 22% – з України.

Саме представниці цих двох громад і є у цьому році найчисельнішими учасницями заходу.

Італія є одною із країн із найвищим середнім віком населення. Тому, робота доглядальниць несе важливу соціальну роль. Італійці доручають їм найцінніше: батьків, дітей та дім. Це дозволяє їм будувати власне життя та кар’єру.



Дефіле у вечірніх сукнях

Фото у цій статті ілюструють фінал останнього конкурсу, проведеного перед пандемією у 2019 році.

На них ми бачимо красивих, усміхнених жінок, які представляють себе та культуру свого народу. Мають можливість продемонструвати власні таланти, а також – озвучити проблеми, із якими стикаються щодня.

Якщо ви живете і працюєте в Італії в секторі домашнього господарства, запрошуємо вас взяти участь конкурсі “Miss badante-2021”.

Нехай краса та гарний настрій назавжди будуть із вами!

Як взяти участь у конкурсі знайдете тут: УКРАЇНОК В ІТАЛІЇ ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ НА КОНКУРСІ КРАСИ “MISS BADANTE 2021”



Нагородження переможниць

Крім очного конкурсу, який проходитиме у неділю, 20 червня 2021 року, у ресторані “Лас-Вегас” у мальовничому містечку Чівіта-Кастеллана, (60 км від Рима, поблизу міста Вітербо), буде проведено онлайн конкурс «Miss badante web-2021».

Взяти участь у ньому можуть домашні працівниці, незалежно від того, у якій частині Італії вони живуть. Підсумки конкурсу підбиватимуться на основі рішень технічного журі та уподобань користувачів соціальних мереж.

Як взяти у ньому участь читайте тут.

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