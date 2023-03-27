Ужгородські таеквондисти успішно представили Україну на змаганнях в Італії

Днями у столиці Італії, місті Рим, пройшов міжнародний турнір з Таеквон-До “Roma Open”. Участь у ньому взяли 600 спортсменів, представники 51 клуба з 19 країн.

Успішно представили Україну шестеро наших ужгородських спортсменів з СК Korolovych Team. Вони продемонстрували чудову підготовку та бійцівські якості, провели дуже видовищні поєдинки,і в результаті завоювали 4 золоті, одну срібну та одну бронзову медалі.

Переможцями турніру став Петро Романенко, Марія Королович, а її сестра, Поліна Королович, виборола відразу дві золоті нагороди.

Срібною призеркою турніру стала Дарина Королович, а бронзову нагороду виборола Таїсія Пребуш. Цього разу без нагороди залишився Владислав Шмідзен, поступившись у важкому рівному поєдинку.

А у ці днінаші юніори у складі 6 спортсменів представляють Закарпатську область на Чемпіонаті України з Таеквон-До в Буковелі.

Всі спортсмени вихованці ОКДЮСШ ФСТ «Украіна» та тренуються під керівництвом тренера вищої категорії Владислава Короловича.

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