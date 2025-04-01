Україна візьме участь у Болонському ярмарку дитячої книги 2025

З 31 березня по 3 квітня 2025 року в Болоньї (Італія) відбудеться 62-й Болонський ярмарок дитячої книги (Bologna Children’s Book Fair 2025), в якому Україна візьме активну участь.

Цей захід є найбільшою міжнародною подією у сфері дитячого книговидавництва, яка щороку збирає близько 1500 експонентів з 90 країн світу. Ярмарок традиційно проходить у виставковому центрі BolognaFiere та є світовим центром обміну авторськими правами, ілюстраціями, анімацією та мультимедійним контентом для дітей.

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Український стенд на Болонському ярмарку 2025

Український інститут книги (УІК) організовує національний стенд України, на якому будуть представлені новинки дитячої літератури від українських авторів, ілюстраторів і видавців.

Крім того, в межах офіційної програми ярмарку відбудуться дві спеціальні події за участю українських та міжнародних спікерів, організовані УІК спільно з іноземними партнерами.

Детальніше про участь України у Bologna Children’s Book Fair 2025 – на сайті МКСК

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