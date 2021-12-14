Україна – не фашиська держава. Науковці Італії розвінчують міфи російської пропаганди

У місті Тоді, що у регіоні Умбрія (Італія), відбувся винятковий захід за участі політиків і науковців, який привернув увагу італійського суспільства до минулого та сьогодення України.

Конференція «Україна від імперій до Незалежності» відбулася в залі засідань міської мерії за участі перших осіб міста та зібрала важливих італійських політиків та науковців.

Массіміліано ді Паскуале, автор «Української Абетки»

Україна у фокусі політиків і науковців Італії

Із вітальним словом до присутніх звернулися мер міста Антоніо Руджіано, радник із питань культури Клавдіо Ранкікьйо і Джованні Паче, Президент Ротарі клубу Тоді. Вони провели паралелі, які історично пов’язують дві країни та висловили свою солідарність українському народу.

Ярослав Мошкола, Радник Посольства України в Італії, подякував адміністрації дружнього Україні італійського міста.

Російська пропаганда в Італії називає борців за Незалежність та пост-Майданну Україну – фашистами. Професор Федеріго Арджентьєрі, доцент університету Джона Кеббота у Римі розвінчав це твердження, назвавши його “божевільним”.

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В Італії відбувся винятковий захід за участі політиків і науковців, який привернув увагу італійського суспільства до України.

Історія України від А до Я

Центральною подією заходу була презентація другого тому книги «Українська Абетка» Массіміліано ді Паскуале, письменника, україніста та дослідника.

Його книга проводить читача по знаковим подіям та знайомить із визначними особистостями, які зробили значний вклад в державотворення України.

Ця книга цікава не лише італійцям. Багато українців виросли на версії історичних подій, запропонованої Радянською пропагандою. Двотомник Массіміліано ді Паскуале об’єктивно висвітлює складний і суперечливий процес визрівання національно-державницької ідеї, від Київської Русі до здобуття Україною Незалежності.

Мазепа, Бандера, Сліпий, Чорновіл… Ці постаті визначали перебіг української історії. Для кожного із них у книзі відведено окрему главу. Олена Пономарева, професорка римського університету «Ла Сап’єнца» запропонувала присутнім їх коротке представлення.

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Голодомор – Український Голокост

Ця конференція була приурочена Дню пам’яті Голодоморів в Україні.

Маріанна Сороневич, Головна редакторка Української газети в Італії, розповіла історію своєї сім’ї – нащадків тих, хто вижив у Голодоморах.

У другій половині дня, відбувся концерт вокалістки і бандуристки Еки.

Цей захід став можливим завдяки організації Джованні Антонеллі, Голови Ротарі клуба в Тоді у минулому, а зараз – члена його Ради.

Від першого ініційованого ним заходу на честь України у 2012 році, Тоді, італійське місто у серці Умбрії, стало дороге серцю кожного українця в Італії.

Маріанна Сороневич

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