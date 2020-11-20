Українець Марченко переміг Офнера на старті турніру АТР в Італії

Друга “ракетка” України і №216 світової класифікації Ілля Марченко впевнено стартував на турнірі ATP Challenger Tour в італійському міста Ортізеї з призовим фондом 44 тис 820 євро.

У першому колі основної сітки український тенісист обіграв у понеділок австрійця Себастьяна Офнера (№158 ATP) – 7:6 (7:4), 6:1, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 7 хвилин.

Читайте також: ЖАДАН ПРЕДСТАВИТЬ ОНЛАЙН ІТАЛІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД РОМАНУ «ІНТЕРНАТ»

У другому колі Марченко зустрінеться з переможцем сьогоднішнього матчу Юго Греньє (Франція, 251) – Юрій Родіонов (Австрія, 141)

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії