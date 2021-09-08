Українка балотується на виборах у міську раду Столиці Італії

У Столиці Італії стартувала виборча кампанія міського голови та депутатів міської ради, яка відбудеться 3 – 4 жовтня 2021 року.

Серед кандидатів у депутати Капітолію є іммігрантка з України Тетяна Тарасенко – Кузик. Подолавши труднощі імміграції, вона зуміла вибудувати успішну життєву дорогу.

Тетяна Кузик: штрихи біографії

Тетяні Тарасенко – Кузик 50 років, вона народилася в Україні, там отримала першу вищу освіту. В столицю Італії приїхала з економічних мотивів понад 20 років тому.

Після імміграції була активним членом спільноти: працювала в україно-італійському виданні «Форум», займалася профспілковою діяльністю та волонтерством. Заснувала і стала директором Української школи «Престиж» у Римі, займалась підприємництвом.

В Італії вона закінчила факультет соціології папського університету «Анжелікум» за спеціалізацією у політичні науки.

Тетяна Тарасенко – Кузик вже має досвід роботи в адміністрації міста. У грудні 2006 року, її обрано додатковим радником мерії Рима з питань іммігрантів країн Східної Європи.

Ця посада не дозволяла участі в голосуванні на засіданнях ради мерії, та давала можливість брати у них участь і висувати пропозиції.

Протягом 7 років Тетяна Тарасенко – Кузик була опорою української громади в Римі, організовувала численні культурні заходи, тісно співпрацюючи із УГКЦ та Посольством України в Італії.

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Участь в адміністративних виборах

Тетяна Тарасенко – Кузик не зупинилася на досягнутому. Вона набула італійського громадянства та має мрію: стати депутатом римської мерії у списку партії “Fratelli d’Italia”, у списку кандидта на посаду мера Енріко Мікетті (Enrico Michetti).

«Участь у виборах для мене – це гордість і велика відповідальність. Я вирішила зробити свій внесок для міста, яке я люблю та в якому я живу та працюю» – ділиться Тетяна Тарасенко–Кузик.

«Основним напрямком моєї діяльності буде захист соціальних прав жителів міста.

Я вірю, що спільна робота державних установ, церкви, громадських організацій, профспілок та засобів масової інформації, сприятиме сталому розвитку, суспільній рівновазі та соціальній різноманітності міста Рима.

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Як підтримати Тетяну Тарасенко – Кузик на адміністративних перегонах

Взяти участь в адміністративних виборах до мерії Рима 3-4 жовтня 2021 року можуть громадяни Італії та громадяни країн Євроспілки, із пропискою у Римі.

Виборцям слід завчасно подбати про наявність виборчої картки (tessera elettorale). За її відсутності, слід звернутися у Муніципальну виборчу комісію, подавши документ, що підтверджує особу заявника.

На цю посаду вона балотується у парі із італійським політиком Джільберто Кашані (Gilberto Casciani).

У виборчому бюлетені слід вказати ім’я (Tetyana Tarasenko-Kuzyk). Лише тоді ваш голос буде зараховано.

Тетяна Тарасенко – Кузик закликає українців, які набули виборчого права в Італії, підтримати її на виборчих перегонах

А також, вона запрошує повідомити про проблеми у вашому муніципалітеті, чи представити пропозиції за номером +39 3397584432 (Тел./ WhatsApp), електронною поштою: tanya.kuzyk@yahoo.it чи на Facebook: tanya kuzyk.

Маріанна Сороневич

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