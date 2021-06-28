Українка виграла медаль Чемпіонату Європи-2021 в Італії

За загальною кількістю нагород українці посіли друге місце на Чемпіонаті Європи-2021 в Італії, а за кількістю очок – третє місце.

В італійському місті Розетто-дельї-Абруцці завершився Чемпіонат Європи-2021 з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років, який проходив з 17-го по 24 червня.

Збірна України U-22 завоювала на цих змаганнях 11 медалей: серед них 1 золоту, 5 срібних та 5 бронзових.

Відзначимо, що за загальною кількістю нагород українці посіли друге місце на цьому престижному турнірі, а за кількістю очок – третє місце.

Про це повідомив Олег Любінський, секретар комісії з питань соціального захисту населення та учасників АТО/ООС і членів їх сімей.

У ваговій категорії до 81 кг бронзову медаль виборола наша землячка-красуня, майстер спорту України, вихованка ТернопільськоЇ обласної школи вищої спортивної майстерності Олеся Крисюк (тренер Фірман Руслан Романович).

Ви молодці! Ми пишаємося вами! Знаємо, скільки праці, сил і поту вкладено, щоб піднятися на європейський п’єдестал!!!

Віримо, що набутий досвід та жага перемоги приведе до найвищих нагород!

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії