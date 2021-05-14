11 травня 2021 року в Римі (Італія) відбулася церемонія нагородження 66-ї кінопремії David di Donatello, на котрій уродженка Снятина Іванна Легкар здобула Почесну Премію – за важливий внесок у безпечне відновлення діяльності кіно- та аудіовізуальних постановок у Римі та Італії під час кризи COVID-19.

Про це у мережі повідомив Михайло Радевич.

Трансляція заходу відбулася в прямому ефірі в прайм-тайм на каналі “Rai1”.

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Цьогоріч на нагородженні були внесені поправки до регламенту, щоб мати можливість допустити до конкурсу також фільми, які до цього не були номіновані через надзвичайні положення, пов’язані зі стримуванням пандемії COVID-19. Глядачі не могли насолоджуватися показом в кінотеатрах і тому кінороботи поширювалися на стрімінгових платформах.

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До слова, Іванна Легкар навчалася в Снятинській ЗОШ №2 (тепер Снятинський Ліцей Бажанського). Вже в Італії в 2013-му році закінчила факультет фармації з відзнакою, а 2014-го року отримала ступінь магістра другого рівня з економіки та менеджменту у Венеціанському університеті Cá Foscari.

Три перші роки своєї кар’єри працює в лікарняній аптеці місцевої мережі Mirano в Венеції. Потім ще три роки працює в системі планування та управління медичними компаніями у Венеції, Удіне, Неаполі і, нарешті, в Римі.

В столиці Італії займає посаду директора фармкомпанії Gemelli A Casa spa, яку займає й досі.

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