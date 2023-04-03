Українка здобула «срібло» на етапі велобагатоденки в Італії

Українська велосипедистка Ольга Кулинич фінішувала другою на 5-у етапі Міжнародної багатоденки Trofeo Ponente in Rosa в Італії.

Ольга Кулинич, 23-річна спортсменка з Білої Церкви є вихованкою спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Промінь», передає Укрінформ.

Ольга принесла принесла 15 рейтингових очок Міжнародного союзу велосипедистів до скарбнички рейтингу національної жіночої команди Федерації велосипедного спорту.

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У генеральній класифікації змагань Кулинич піднялася з 11-го на 6-те місце.

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