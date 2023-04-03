in Громада

Українка здобула «срібло» на етапі велобагатоденки в Італії

Українська велосипедистка Ольга Кулинич фінішувала другою на 5-у етапі Міжнародної багатоденки Trofeo Ponente in Rosa в Італії.

Ольга Кулинич, 23-річна спортсменка з Білої Церкви є вихованкою спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Промінь», передає Укрінформ.

Ольга принесла принесла 15 рейтингових очок Міжнародного союзу велосипедистів до скарбнички рейтингу національної жіночої команди Федерації велосипедного спорту.

Читайте також: Спортивні федерації України з олімпійських видів спорту підписали спільний лист до МОК
У генеральній класифікації змагань Кулинич піднялася з 11-го на 6-те місце.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах FacebookInstagram і Телеграм.

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

Папа Римський благословив Караван миру, що вирушив в Україну