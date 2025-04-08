Українка Марія Гайдук перемогла в Міжнародній премії з ілюстрації на Болонському ярмарку дитячої книги 2025

Болонський ярмарок дитячої книги 2025: Українська мисткиня отримала престижну міжнародну нагороду за проєкт про знищення дикої природи

3 квітня 2025 року на Болонському ярмарку дитячої книги (Bologna Children’s Book Fair) було оголошено переможця Міжнародної премії з ілюстрації Fundación SM — цьогоріч головну нагороду отримала українська художниця Марія Гайдук.

Її визнали за проєкт «Вбиваючи богів», який глибоко і чуттєво порушує тему екологічного геноциду дикої природи, спричиненого людською діяльністю. Члени журі відзначили «потужний художній стиль, сміливу тематику та емоційний вплив робіт Марії», підкресливши її баланс між мистецькою відвагою та глибокою чутливістю.

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Україна на Болонському ярмарку дитячої книги 2025: 25 видавництв, 5 фіналісток, стенд-пам’ять

Болонський ярмарок 2025 тривав з 31 березня по 3 квітня і включав традиційну виставку ілюстраторів — одну з найпрестижніших у світі. Цьогоріч на конкурс надійшло понад 21 000 ілюстрацій із 89 країн, а до фінального відбору увійшли 324 художники, серед яких ще чотири українські ілюстраторки.

Український національний стенд на ярмарку був організований Українським інститутом книги. До участі долучились 25 видавництв та культурних організацій, зокрема:

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

«Фоліо»

«Ранок»

«Каламар»

«Видавництво Старого Лева»

«Чорні вівці»

та інші.

Візуальним символом українського стенду стали ілюстрації з книжки “Жовтий метелик” Олександра Шатохіна, що символізують надію, незламність та пам’ять про дітей, які постраждали від війни в Україні.

Цей образ також був використаний у серії листівок і проєкті «Недописані», який вшановує українських митців, загиблих або замовклих через війну.

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