Українка із Неаполя балотується у Львівську міську раду

Українці діаспори повертуються в Україну, щоб втілити досвід набутий за кордоном. Серед них – бувша жителька Неаполя Уляна Кузик. Вона балотується до Львівської міської ради від партії “Громадянська позиція”.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сайті “Української газети” в Італії.

Уляна Кузик 17 років жила в Італії. Коли в Україні розпочалася Революція Гідності, а згодом і війна – зайнялася волонтерською роботою, створивши в Неаполі волонтерську групу “Допоможемо нашим захисникам разом”.

Волонтери збирали та відправляли на Схід Україну допомогу, зокрема – бронежилети, тепловізори, одяг, медикаменти та продукти харчування бійців в зоні АТО. Дедалі частіше вона почала приїжджати в Україну.

«Я добре вивчила соціальну сферу — адже це одна з найважливіших сфер життя суспільства, в якій реалізуються соціальні інтереси всіх верств населення, відносини суспільства і особи, умови праці й побуту, здоров’я, відпочинку» – ділиться Уляна Кузик.

Повернувшись в Україну дівчина створила організацію “Благодійний фонд “Уляни Кузик”, стала начальником управління постачання ДУК ПС.

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Фонд зайнявся допомогою сім’ям військових – поранених ветеранів і їхнім дітям. Потім почали допомагати й інших потребуючим категоріям – соціально незахищеним, людям з інвалідністю, пенсіонерам.

Пізніше, разом із однодумцями виносила ідею соціального кафе “Базилік”, у якому могли би працювати ветерани АТО/ООС і люди з обмеженими можливостями. Виручені кошти планують віддавати на благочинність. Його відкриття очікується уже найближчим часом.

Зараз Уляни Кузик балотується до Львівської міської ради від партії “Громадянська позиція” під №11 виборчого списку і під №1 у Франківському районі Львова на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня 2020 року.

«Партія “Громадянська позиція” – це мої друзі-однодумці – волонтери, учасники АТО, люди які зробили і роблять багато для нашого рідного міста, тому йду разом з ними. Ми, як ніхто, знаємо, що є безліч невирішених проблем, які потребують уваги та кропіткої роботи» – ділиться Уляна.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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