ХХХІІ літературний конкурсу Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) ім. Марусі Бек «Що можу я, українка третього тисячоліття?» оприлюднив імена переможниць і лауреаток з України і діаспори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СФУЖО в Фейсбуці.

За рішенням членів журі, переможницями і дипломантками конкурсу стали 15 учасниць.

Лауреаткою у категорії “Даспора”виявилася 24-річна Ірина Рудик із Італії.

Голова СФУЖО Анна Кісіль прокоментувала підсумки проведення конкурсу: «Ми пишаємося нашими юними і талановитими українками у світі, чия майстерність у царині рідного слова, літературний хист та сучасне мислення прославляють силу єдності і поступу українського жіноцтва».

У СФУЖО привітали переможниць і побажали всім учасницям конкурсу наснаги, творчих злетів й вагомих яскравих перемог у майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, Світова федерація українських жіночих організацій у партнерстві з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» оголосила у січні ХХХІІ літературний конкурс СФУЖО ім. Марусі Бек для українок з усього світу з нагоди 70-ліття СФУЖО.

Організатори отримали майже 90 робіт від учасників з України та діаспори з Австралії, Бельгії, Італії, Канади, Польщі, Чехії тощо. Серед надісланих праць є роботи-розвідки про життя та діяльність Марусі Бек.

Роботи переможців будуть опубліковані у журналі «Українка у світі», а окремі фрагменти з конкурсних праць – в інших інформаційних джерелах СФУЖО.

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