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Українка із Італії серед переможниць Літературний конкурсу імені Марусі Бек

ХХХІІ літературний конкурсу Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) ім. Марусі Бек «Що можу я, українка третього тисячоліття?» оприлюднив імена переможниць і лауреаток з України і діаспори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СФУЖО в Фейсбуці.

За рішенням членів журі, переможницями і дипломантками конкурсу стали 15 учасниць.

Лауреаткою у категорії “Даспора”виявилася 24-річна Ірина Рудик із Італії.

Голова СФУЖО Анна Кісіль прокоментувала підсумки проведення конкурсу: «Ми пишаємося нашими юними і талановитими українками у світі, чия майстерність у царині рідного слова, літературний хист та сучасне мислення прославляють силу єдності і поступу українського жіноцтва».

У СФУЖО привітали переможниць і побажали всім учасницям конкурсу наснаги, творчих злетів й вагомих яскравих перемог у майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, Світова федерація українських жіночих організацій у партнерстві з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» оголосила у січні ХХХІІ літературний конкурс СФУЖО ім. Марусі Бек для українок з усього світу з нагоди 70-ліття СФУЖО.

Організатори отримали майже 90 робіт від учасників з України та діаспори з Австралії, Бельгії, Італії, Канади, Польщі, Чехії тощо. Серед надісланих праць є роботи-розвідки про життя та діяльність Марусі Бек.

Роботи переможців будуть опубліковані у журналі «Українка у світі», а окремі фрагменти з конкурсних праць – в інших інформаційних джерелах СФУЖО.

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Ірина РудикдіаспораМаруся БекСФУЖО

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