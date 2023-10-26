Українки серед переможниць конкурсу «Міс догляд 2023»

У неділю, 22 жовтня, у Римі відбувся фінал конкурсу «Міс догляд-2023». Представляємо його переможниць.

Усміхнені, красиві, з особливою добротою в очах. Такими є жінки, які дарують свою увагу, любов та енергію дітям і перестарілим, працюючи в італійських сім’ях.

Уже увосьме для цих жінок було організовано конкурс «Міс догляд».

Його ініціатором є кравчиня Елена Родіка Ротару, вихідка із Румунії, яка також працювала у сфері догляду за людьми у минулому.

До конкурсу запрошувалися жінки різних національностей без обмежень по віку, які виконують в Італії цінну роботу, допомагаючи сім’ям як домашні робітниці, сімейні помічниці, чи няні.

Захід пройшов у Римі, в чарівній атмосфері ресторану «Тисяча й одна ніч». Його супроводжували пісні Василія Давіда та Марсії Седок.

Серед почесних гостей заходу була українка Зоряна Белей, яка у 2021 році зайняла перше місце у номінації «Miss Badante Web» . У цьому році вона була членом журі.

Фіналістки змагалися у трьох дефіле: презентувалися у національному одязі своєї країни, виступали на конкурсі талантів і дефілювали в елегантному вбранні.

Звання «Miss Badante International-2023» виборола Елісангела Дос Сантос Сантано, 48-річна красуня, родом з Бразилії (місто Сальвадор).

Перше місце зайняла Олесеа Чуботару, 39-річна жінка із Молдови. Вона працює в Італії, у місті Турин протягом 6-ти років.

Українка Наталія Жовнір зайняла друге місце. Наша краянка, 46-ти річна медикиня, родом зі Львова.

Третє місце завоювала 56-ти річна, Ана Драган, родом з Румунії.

Усі переможниці конкурсу візьмуть участь у фіналі Національного конкурсу “Жінка, чоловік і дитина у шоу-бізнесі” регіону Лаціо, в категорії OVER. Крім того, Зоряна Белей, представлятиме регіон Емілія-Романья в категорії LADY у національному фіналі цього конкурсу, що відбудеться цього грудня у місті Ф’юджі.

“Для мене всі учасниці – переможці, тому що їх робота – це вияв гуманності. У цьому сила жінок! У цьогорічному конкурсі взяли участь конкурсантки з 9 країн. Я щаслива, що він став дійсно міжнародним. “, – підсумувала організаторка Elena Rodica Rotaru.

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