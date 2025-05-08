Українська біженка без знання італійської стала зіркою італійського серіалу! Її історія вражає

Єва Сай: “Я втекла від війни в Україні, серіал мене врятував”. Акторка популярного італійського серіалу “Mare Fuori” розповіла свою історію: як війна змінила її життя та як серіал став рятівним шансом.

Єва Сай, молода акторка українського походження, стала зіркою італійського серіалу “Mare Fuori”. Після короткої появи в кінці третього сезону, її персонаж Аліна став однією з головних героїнь. Аліна – українка, яка через пережитий біль та злість втратила здатність говорити. Цю роль втілила Єва Сай – 20-річна уродженка Львова, яка з дитинства мріяла стати акторкою. Вона навчалася акторській майстерності в Україні, але війна змусила її залишити Київ. Тепер Єва живе в Мілані, хоча розлука з рідними дається їй нелегко: “Рішення виїхати було важким – я не хотіла залишати свою сім’ю”.

“Mare Fuori” став шансом, що змінив життя

“З дитинства я мріяла стати акторкою. У Києві я навчалася в академії театру і танцю, але потім почалася війна, ця проклята війна, яка зруйнувала всі плани”, – зізнається Єва. Проте доля подарувала їй несподіваний шанс: “Коли творці “Mare Fuori” шукали акторку на цю роль, я пройшла кастинг дуже швидко. Я нічого не знала про серіал, відправила проби просто з академії – і мене одразу взяли. Це врятувало мене”.

Вимушена втеча та адаптація в Італії

“Я не хотіла їхати з України. Ніхто не заслуговує жити у війні. Самотнє життя в Мілані, постійні думки про дім, страх – це непросто. Але цей шанс впав мені з неба, і я вдячна”, – каже акторка. Їй довелося швидко вчити італійську: “Мій персонаж не розмовляв у кількох серіях через травму, мене називали “німою”. Я використала цей час, щоб вивчити італійську. Тепер я говорю і навіть трохи розумію неаполітанську”.

Розлука з родиною

“Мої батьки ще не бачили серіал, бо в Україні складно дивитися телевізор, навіть якщо у Львові війна відчувається трохи менше. Ми працюємо над тим, як це виправити. Я дуже сумую за домом, але знаю, що сім’я хоче, щоб я залишалася в Італії – для них це полегшення знати, що я в безпеці”. Проте самотнє життя в Мілані також має свої труднощі: “Я живу сама, хоча раніше ділила житло з сусідками. Було непросто знаходити незалежність, уникаючи жалю: “О, ти українка, бідненька”. Але я сильна. Єдине, що мене дратує, – це коли люди, які не пережили війну, читають мені моралі про неї”.

Майбутнє в умовах невизначеності

Єва визнає, що через війну важко думати про майбутнє: “Хто живе у війні, стирає з голови слово “майбутнє”. Зараз я почуваюся більш-менш добре, але не можу думати про те, що буде далі”.

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